METEO – NUBIFRAGIO sull’Alta Marca Trevigiana, VENETO, esondato il fiume Meschio a Cordignano con inondazioni e danni

Meteo, Italia nella morsa del maltempo

Maltempo Veneto – L’Italia sta attraversando una fase di intenso maltempo! Dopo le nevicate che hanno interessato nel corso della settimana le pianure del Nord, in questo weekend è stato il forte vento ed i nubifragi a creare i maggiori disagi. La ciclogenesi nata nella giornata di ieri sui bacini occidentali italiani, ha attivato tese correnti meridionali con raffiche localmente oltre i 100 km/h; inevitabili le mareggiate lungo le coste esposte. Non solo forte vento, ma anche piogge abbondanti, per alcuni versi anche alluvionali specie nel Triveneto dove l’orografia ha giocato anche un ruolo fondamentale per l’accentuazione dei fenomeni.

Piogge alluvionali nel Friuli, maltempo nel Veneto

Maltempo Cordignano – Come anticipato, l’area maggiormente colpita dalle piogge abbondanti è stato il Triveneto, ma anche la Lombardia. In particolare le umide e tesi correnti meridionali hanno penalizzato i settori prealpini, dove l’effetto stau ha favorito un’accentuazione dei fenomeni; accumuli pluviometrici che in Friuli localmente sfiorano i 500 mm in 48 ore, di cui quasi 400 in appena 24 ore. Nella scorsa notte un violento nubifragio e forti raffiche di vento hanno creato ulteriori danni nel Veneto, provocando l’esondazione di alcuni fiumi nell’Alta Marca Trevigiana. Vediamo nel prossimo paragrafo ulteriori dettagli sull’evento.

Esondato il fiume Meschio nell’Alta Marca Trevigiana, Cordignano allagata

Maltempo Cordignano – Piove incessantemente da ormai 48 ore sul Triveneto, con le aree prealpine maggiormente penalizzate dalle forti piogge. Gli accumuli abbondanti ed estesi ad una vasta area hanno inevitabilmente ingrossato molti fiumi e torrenti, provocandone nella notte anche la parziale rottura degli argini. In particolare alle ore 4 di notte il fiume Meschio ha rotto gli argini nell’Alta Marca Trevigiana, inondando con fango e detriti la località di Cordignano. Numerosi sono stati gli interventi dei volontari della Protezione Civile per liberare le strade dai detriti e gli scantinati dall’acqua. Nevica abbondantemente in montagna, con l’attenzione che adesso si sposta anche sul rischio valanghe.