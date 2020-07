METEO – NUBIFRAGIO tra Scordia e Ramacca, SICILIA, il video delle auto trascinate dalla furia dell’acqua; nelle prossime ore nuovi TEMPORALI

Meteo Sicilia: Nubifragi a raffica, situazione ancora instabile

Meteo – La fase meteorologica che sta vivendo una parte dell’Italia, risulta decisamente anomala per il periodo estivo. In particolare la Sicilia è tra le regioni che sta facendo la conta con i maggiori danni causati dalla fase temporalesca in atto negli ultimi giorni, causata dalla presenza di una goccia fredda tra i Balcani e l’Italia. Come anticipato è la Sicilia a subire i fenomeni più intensi, dopo l’alluvione di Palermo un nuovo nubifragio nella giornata di ieri ha colpito l’Isola, questa volta la provincia di Catania. Violenti temporali si sono accaniti sul versante orientale dell’Isola, determinando ingenti danni ed allagamenti. Approfondiremo tale argomento nella prossima pagina, attraverso anche un contributo video.

Meteo oggi, rischio forti temporali nelle prossime ore sulla Sicilia

La goccia fredda presente sui Balcani pilota un flusso fresco ed instabile verso le regioni meridionali italiane, penalizzando in particolare la Sicilia; nella scorsa notte locali temporali hanno interessato i settori settentrionali costieri, con accumuli che nel palermitano hanno raggiunto i 25-30 mm. In questa prima parte di giornata il tempo è mediamente asciutto, seppur con locali addensamenti, ma nel corso del pomeriggio violenti temporali tenderanno ad interessare nuovamente l’isola. In particolare i fenomeni potranno risultare ancora intensi e localmente a carattere di nubifragio tra le provincie di Ragusa, Siracusa e Catania; ingenti quantitativi di pioggia potranno riversarsi al suolo in un lasso temporale piuttosto breve, causando nuovi allagamenti e disagi. PER ULTERIORI DETTAGLI, CONSULTA IL METEO SICILIA!

Temporali attesi anche sul resto del sud, bello al centro-nord

Prima di approfondire nella pagina successiva l’evento di cronaca meteo che ha coinvolto nella giornata di ieri la Sicilia, facciamo una breve panoramica meteorologica anche sul resto del Paese. Il tempo risulta mediamente stabile in questo inizio di giornata su gran parte dell’Italia, grazie ad un aumento progressivo del campo barico da ovest. Tuttavia nella seconda parte di giornata acquazzoni e temporali prenderanno forma non solo sulla Sicilia, ma anche sulle zone interne della Sardegna e della Calabria; non sono esclusi sconfinamenti fin verso i settori costieri ionici di Calabria e Sicilia. Tempo più asciutto al centro-nord e restanti settori meridionali, con ampie schiarite e clima gradevole lungo le coste ed in pianura.