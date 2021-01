METEO – Nucleo ARTICO in arrivo sull’ITALIA con carico di NEVE anche a bassa quota, ecco quando

Italia in balia delle correnti artiche, nuovi impulsi freddi all’orizzonte

La stagione invernale fin qui è stata decisamente in controtendenza rispetto agli ultimi anni, almeno per quanto riguarda questa prima parte. Il passaggio della NAO alla fase negativa ha favorito l’instaurazione di una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centrale, alimentata da correnti fredde in discesa dalle alte latitudini. Il tempo è spesso invernale anche sull’Italia, specie centro-settentrionale con la neve che ha fatto la sua comparsa anche a quote di pianura del nord, risultando localmente abbondante. La situazione meteorologica rimarrà invariata anche nei prossimi giorni, quando è atteso l’arrivo di un vortice freddo che porterà un ulteriore calo delle temperature e nevicate a bassa quota anche sulle regioni centrali. Vediamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Avvio di settimana dal sapore invernale

La circolazione si manterrà decisamente instabile sull’Italia anche con l’avvio della nuova settimana. La vasta area ciclonica presente tra il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa, piloterà correnti fredde ed instabili verso le regioni centrali ed il nordovest Italia. Nubi sparse con acquazzoni e locali temporali in particolare tra Lazio, Toscana, Abruzzo occidentale, Campania e Sardegna. Quota neve a partire dai 500-700 metri della Toscana, 700-800 metri tra Lazio ed Abruzzo, fino ai 400-600 metri dell’Isola. Deboli fenomeni in arrivo anche al nordovest e sul Friuli, nevosi mediamente a partire dai 400-600 metri, in calo fino ai 200-400 metri tra basso Piemonte ed entroterra savonese dal pomeriggio/sera.

Nucleo artico in arrivo il 5 Gennaio

Meteo – Un vortice instabile, colmo d’aria molto fredda d’estrazione artica, attualmente presente sulla Francia occidentale, farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale nella giornata di martedì. Isoterme a 500 hPa fino a -32°C in ingresso sul centro Italia, favoriranno un deciso calo delle temperature e quindi della quota neve. Tempo atteso instabile al centro-nord e Sardegna con acquazzoni e temporali irregolari; quota neve attesa fino a ridosso delle pianure piemontesi, mentre a quote collinari su Lazio e Toscana con possibili rovesci nevosi sin verso le basse colline su quest’ultima durante i fenomeni più intensi. Neve a partire dai 600-800 metri sul resto del centro, ma con possibili locali sconfinamenti a quote inferiori specie tra Marche ed Umbria. Nel corso della festività dell’Epifania è atteso un ulteriore apporto freddo in quota, con ulteriore calo della quota neve; vediamo i maggiori dettagli nella prossima pagina.