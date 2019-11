METEO – Nuova fase di MALTEMPO in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile ha diramato ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Migliorato al centro-sud nel corso del pomeriggio

Per quanto riguarda le regioni centro-meridionali esse hanno riscontrato un netto miglioramento delle condizioni meteo soprattutto a partire dal pomeriggio odierno, dopo i colpi di coda inflitti dal ciclone mediterraneo prima di declassarsi definitivamente. Colpi di coda per altro abbastanza problematici, dal momento che forti raffiche di vento e mareggiate sono stati segnalati ancora nel Salento nel corso della mattinata, con tanto di tromba d’aria a Porto Cesareo della quale abbiamo parlato in un altro nostro articolo.

Bel tempo in generale al nord

Per quanto riguarda invece le regioni settentrionali, soprattutto le aree centro-occidentali hanno passato una giornata all’insegna della stabilità con cieli in prevalenza totalmente soleggiati o poco nuvolosi. Qualche annuvolamento in più è stato possibile riscontrarlo sulle regioni nord-orientali in seguito all’ondata di maltempo della giornata di ieri che ha causato qualche problema e purtroppo anche delle vittime a Venezia nel corso della scorsa notte.

Domani nuova giornata di maltempo in Italia, neve a bassa quota nel cuneese.

Nella prima parte di giornata un sistema perturbato in spostamento verso oriente dal Mediterraneo occidentale già da quest’oggi interesserà alcune regioni tirreniche tra cui il Lazio, la Campania e la Sicilia con rovesci prevalentemente di moderata intensità. Nella seconda parte di giornata invece, grazie ad un affondo polare sul Mediterraneo occidentale, si innescherà una ciclogenesi nei pressi del Golfo del Leone favorendo la formazione di un minimo depressionario sulla Costa Azzurra che apporterà precipitazioni anche intense sui settori nordoccidentali italiani in serata, in rapida estensione verso la Lombardia e l’alta Toscana entro la nottata. Nevicate a bassissima quota prossima a quella di pianura nel cuneese.