METEO – Nuova INGERENZA ATLANTICA, tornano i TEMPORALI e le GRANDINATE, ecco dove e quando

Fase di maltempo duro soprattutto al centro-nord

Nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 luglio le condizioni meteo sull’Italia sono visibilmente peggiorate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove il maltempo ha colpito in maniera più dura. Infatti, mentre nella giornata di venerdì l’instabilità si è scatenata soprattutto al nord Italia, con numerosi danni e disagi segnalati dapprima in Lombardia e successivamente anche in Piemonte, con lo spostamento di una goccia fredda verso meridione, anche i temporali sono traslati sulle regioni centrali e in parte di quelle meridionali nella giornata di sabato. Tra questi settori, quello più colpito sembra essere senza dubbio il Lazio.

Miglioramento delle condizioni meteo in Italia, con residua instabilità in Calabria

Nella giornata odierna a seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito nei passati giorni il Paese, si è registrato un generale miglioramento soprattutto proprio sulle regioni centro-settentrionali, con la goccia fredda che è andata in queste ore a posizionarsi sul Mare Jonio, in attesa di essere assorbita da una saccatura di origine nordatlantica che affonderà nelle prossime ore sul settore balcanico. Tale goccia fredda riesce comunque ad apportare residua instabilità pomeridiana sulle zone interne della Calabria, dove i temporali seppur estremamente localizzati colpiscono comunque in maniera intensa.

Lunedì e martedì affondo perturbato in affondo verso il settore balcanico: maltempo anche in Italia?

Nei prossimi giorni e più specificamente nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 luglio al netto di un miglioramento visibile delle condizioni meteo al centro-nord quest’oggi, esse torneranno invece a peggiorare sui settori nordorientali a causa di un’ingerenza atlantica provocata proprio dall’affondo di una saccatura di origine nordatlantica verso il settore balcanico di cui prima abbiamo accennato. Tale situazione dunque, come vedremo nel prossimo paragrafo, comporterà degli effetti anche sul nostro territorio nazionale, con lo sviluppo di forti temporali e grandinate.