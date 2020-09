METEO – Nuova INTENSA PERTURBAZIONE su parte dell’ITALIA, attese FORTI piogge e TEMPORALI; i dettagli

Meteo Italia: oggi piogge e qualche temporale al centro-sud

Prosegue una fase decisamente autunnale sull’Italia, con la perturbazione giunta nella giornata di ieri al nord in discesa verso le regioni meridionali.; la neve ha fatto anche la sua comparsa fin sotto i 1500 metri nel corso della notte anche sull’Appennino centrale. Attualmente piogge e temporali a carattere irregolare stanno interessando le regioni meridionali italiane e le coste di Lazio e Marche; ampie schiarite si osservano al nord, Umbria, Toscana e settori meridionali di Sardegna e Sicilia. Nella seconda parte di giornata residui fenomeni si attarderanno all’estremo sud, mentre tempo più asciutto e con ampie schiarite interesserà il centro-nord ( fatta eccezione per nubi addossate all’Arco Alpino di confine). Nottetempo nuovo intenso peggioramento ad iniziare dalla Sardegna e Toscana.

Nuovo vortice in formazione sull’Italia

Meteo – Attualmente la circolazione sull’Italia si sta disponendo dai quadranti nord-occidentale, determinando un momentaneo miglioramento al centro-nord. Nel corso delle prossime ore, tuttavia, la vasta lacuna barica presente sul centro Europa, ruoterà in senso antiorario, favorendo un’avvezione di vorticità positiva verso l’Italia. Il passaggio della corrente a getto sul Mediterraneo centrale, l’avvezione di vorticità ed una condizioni di divergenza in quota, favoriranno la formazione di un centro di bassa pressione a ridosso della Sardegna nottetempo, in risalita verso il medio Tirreno nella giornata di domani. Un nuovo intenso peggioramento è quindi atteso per domenica sull’Italia.

Meteo Domenica: Intensa perturbazione attesa al centro-sud

Maltempo Italia – Non c’è tregua sul nostro Paese. Una nuova intensa perturbazione è pronta a raggiungere molte regioni centro-meridionali nella giornata di domani. La bassa pressione in formazione sulla Sardegna nelle prossime ore, porterà le prime piogge intense sull’Isola nel corso della notte, mentre occasionali rovesci potranno raggiungere la Toscana, l’Umbria e le coste del Lazio. Il vortice di bassa pressione traslerà nella giornata di domani verso le coste del medio-alto Lazio, dove è atteso approfondirsi fino a toccare valori di 996 hPa. Piogge diffuse interesseranno gran parte del centro e del sud Peninsulare fin dal mattino; i fenomeni risulteranno più intensi ed a carattere anche temporalesco in particolare sul Lazio, Campania e Sicilia. Graduale miglioramento dalla sera.