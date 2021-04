METEO: Nuova ondata di MALTEMPO in arrivo al centro-sud ITALIA, le regioni più colpite

Meteo Italia, situazione attuale

Clima ancora fresco in Italia con le temperature sotto la media di Aprile, resta attiva una circolazione di bassa pressione sull’Europa occidentale e sul bacino del Mediterraneo. In Italia dopo i temporali di ieri, nelle prossime ore sono attese nuove piogge o acquazzoni. Tempo instabile in queste ore sulle regioni nord-occidentali con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi. Tempo in peggioramento anche al centro e al sud Italia in serata o nottata con piogge diffuse a tratti anche intense.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Clima freddo e nevicate tardive fino a quote basse nelle ultime giornate, complice una circolazione di bassa pressione attiva per diverso tempo sull’Europa con correnti fredde in quote. Temperature tuttavia in lenta ripresa specialmente dalle prossime 48 ore con le correnti occidentali al posto di quelle più fredde settentrionali o orientali. Ancora qualche nota d’instabilità nella giornata di Venerdì sulle regioni più meridionali del Paese, weekend con sole e clima caldo in Italia.

Periodo tra il 25 Aprile e il 1 Maggio decisamente più caldo

Ancora maltempo in vista nelle prossime ore specie sulle regioni centro-meridionali dell’Italia con l’arrivo di una perturbazione. Periodo tra il 25 Aprile e il 1 Maggio invece decisamente più caldo specie al meridione con le temperature che tenderanno a raggiungere la soglia dei 30°c nelle ore centrali della giornata. Non da escludere tuttavia piogge o temporali tipici del periodo sulle regioni settentrionali.

