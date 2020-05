METEO – Nuova PERTURBAZIONE imminente sull’ITALIA con TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le zone colpite

Maggio inizia prevalentemente stabile, alla stregua di aprile

Il mese di aprile è ormai terminato e da un’analisi sommaria non supportata ancora dai dati (che non risultano ovviamente da subito disponibili) possiamo tranquillamente dire che sia stato un mese piuttosto siccitoso, con la netta prevalenza dell’Anticiclone in Italia soprattutto nelle prime due decadi. Il mese di maggio, che è partito con la giornata di oggi, non sembra però dare una svolta alla questione ed anzi nei prossimi giorni è previsto tornare l’Anticiclone africano più in forma che mai. Malgrado questo negli ultimi giorni qualche nota di maltempo si è comunque manifestata sulla nostra Penisola non mancando di apportare qualche disagio, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Peggioramento in corso su alcune regioni settentrionali questa sera

Come avevamo previsto nel corso di questo pomeriggio, le condizioni meteo sulle regioni settentrionali stanno visibilmente peggiorando soprattutto su Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Questo a causa di una visibile oscillazione della corrente a getto presente ormai da giorni oltralpe e che è stata comunque responsabile di qualche pioggia e temporali sviluppatisi soprattutto nelle zone interne di alcune regioni nel recente passato. I fenomeni tuttavia risulteranno comunque generalmente di debole o al più moderata intensità, tali da apportare al suolo un accumulo altrettanto esiguo. Rimane asciutto invece il tempo sulle regioni centro-meridionali.

Domani nuovo peggioramento in Italia, temporali pomeridiani in arrivo

Sebbene nella giornata di domani sabato 2 maggio un promontorio anticiclonico di origine africana inizi a farsi spazio all’interno del bacino del Mediterraneo, non mancheranno dei flussi instabili in scorrimento oltralpe e sulla Penisola balcanica, con l’immancabile inserimento dunque di correnti più fresche in Italia anche dai quadranti orientali. Ciò apporterà non solo piogge sui settori italiani più nordoccidentali, ma anche lo sviluppo convettivo di temporali pomeridiani lungo le zone interne delle regioni centro-meridionali, con fenomeni occasionalmente anche intensi. Miglioramento generale atteso entro serata con accenno persino a qualche schiarita.