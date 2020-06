METEO – Nuova SCARICA di TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco le città interessate

Prima parte di giornata tendenzialmente stabile

La prima parte della giornata odierna e con precisione fino alla tarda mattinata è stata pressoché stabile su praticamente l’intero territorio nazionale, grazie alla netta predominanza dell’Anticiclone africano che si estende non solo sulla nostra Penisola, ma su buona parte del Mediterraneo. Tale promontorio anticiclonico è altresì responsabile di apportare un clima decisamente estivo in Italia, complici non solo il bel tempo, ma anche le elevate temperature. Spiccano infatti alcuni picchi di +35°C oggi sullo stivale, temperature destinate comunque ad aumentare in maniera lenta e graduale nei prossimi giorni, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Temporali sull’arco alpino

A partire però dalle prime ore del pomeriggio le condizioni meteo sono visibilmente peggiorate lungo le Alpi e Prealpi piemontesi e, in un momento successivo, l’instabilità si è estesa anche sui restanti settori alpini colpendo però in maniera locale. Nel corso di questa prima serata i fenomeni si sono estesi fin sull’alessandrino, dove le piogge e i temporali appaiono perlopiù moderati, ma localmente intensi. Annuvolamenti minacciosi anche lungo la dorsale appenninica durante le ore pomeridiane, che non hanno però portato alcun fenomeno significativo con tempo che è rimasto dunque generalmente asciutto.

Domani nuovi temporali sull’arco alpino

Nella giornata di domani domenica 28 giugno continueranno a fluire correnti più umide e fresche di matrice atlantica appena oltralpe che saranno responsabili soprattutto nel corso del pomeriggio allo scoppio di nuova instabilità. Essa interesserà dunque ancora una volta l’arco alpino, con un maggior coinvolgimento possibile sulle località alpine e subalpine del Piemonte, ma localmente colpirà anche sui restanti settori. I fenomeni presenteranno anche attività temporalesca e localmente risulteranno particolarmente intensi. Bel tempo ancora sul resto del Paese con temperature in lieve aumento grazie agli effetti dell’Anticiclone africano.