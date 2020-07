METEO – Nuova SFURIATA di TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA, lista città interessate

Bel tempo su (quasi) tutta Italia

Nel corso della giornata odierna le condizioni meteo sono apparse generalmente stabili su quasi tutta la nostra Penisola, con locali eccezioni sulle quali approfondiremo nel prossimo paragrafo. Questo a causa di un promontorio anticiclonico che pesca aria rovente dal settore sub-sahariano, responsabile peraltro non solo di temperature elevate, ma anche di valori di umidità relativa associati altrettanto alti. La sensazione di caldo è infatti notevolmente peggiore grazie ai tassi igrometrici elevati, soprattutto lungo i settori costieri, benché quest’ultimi godano di temperature effettive più basse. Nei prossimi giorni le temperature subiranno un ulteriore incremento.

Temporali sull’estremo nordest

A partire fin dalle primissime ore di questa serata, i settori posti sull’estremo nordest hanno osservato la formazione e il susseguente sviluppo di temporali grazie ad un flusso di correnti perturbate che scorrono appena oltralpe. Tali zone, grazie alla loro esposizione, hanno goduto (e continuano a godere) quindi di una parentesi di maltempo, che porta anche temperature relativamente più fresche rispetto al bollore del resto del Paese. La situazione volta all’instabilità in queste zone era già evidente dal quadro previsionale di ieri, tanto da indurre il Dipartimento di Protezione Civile ad emettere l’allerta per questi settori.

Correnti perturbate al nord Italia per domani

A partire fin dalle primissime ore della nottata di domani giovedì 30 luglio un flusso di correnti perturbate al nord Italia determinerà lo sviluppo isolato di qualche temporale tra la Lombardia e il Piemonte, in successivo miglioramento entro la mattinata. Le schiarite saranno solo temporanee dal momento che nel pomeriggio il fluire di aria più fresca ed umida di matrice atlantica appena oltralpe getterà le basi per una spiccata convezione che riguarderà soprattutto l'arco alpino e subalpino, con interessamento delle vicine pianure comunque non da escludere. Graduale attenuazione dei fenomeni, con maltempo residuo sulle regioni nordorientali in serata. Temperature in aumento con picchi locali fino a +40°C nel resto d'Italia.