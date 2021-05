METEO – Nuovo ATTACCO PERTURBATO in ITALIA con rinnovato MALTEMPO: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata in compagnia di locali temporali al nord

La serata sta trascorrendo all’insegna della formazione di isolate celle temporalesche che riguardano specifici settori delle regioni settentrionali. Nelle prossime ore tale trend non troverà sostanziale smentita, con fenomeni temporaleschi localizzati che continueranno ad abbattersi al nord Italia, mentre sulle regioni centro-meridionali il tempo si manterrà asciutto coerentemente con il miglioramento in atto già dalla prima parte di questa sera.

Domani nuovo attacco perturbato

Nella giornata di domani venerdì 14 maggio va profilandosi l’ennesimo attacco perturbato di questa stagione primaverile, che causerà condizioni di rinnovato maltempo a partire dai settori tirrenici centro-settentrionali e in successiva estensione su quelli nordorientali. I fenomeni, anche possibilmente temporaleschi, potranno assumere localmente carattere intenso o di nubifragio. In seconda parte di serata non escluso un possibile interessamento del basso versante tirrenico e nel pomeriggio un parziale coinvolgimento anche del medio adriatico. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Toscana settentrionale, in estensione dal pomeriggio su Toscana meridionale, Lazio settentrionale e meridionale e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima sulle regioni del Nord, in estensione pomeridiana al resto dell’Italia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione sulla Sardegna e nei valori massimi al Nord-Ovest. Venti: localmente forti sud-occidentali su coste della Toscana e Appennino settentrionale; forti nord-occidentali sulla Sardegna, con rinforzi in serata sulle aree settentrionali. Mari: localmente molto mossi il Tirreno ed il Mar Ligure; dal pomeriggio molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest, il Mare e il Canale di Sardegna, tendenti ad agitati dalla serata. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.