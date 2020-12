METEO – Nuovo ATTACCO POLARE nel WEEKEND in ITALIA: MALTEMPO con PIOGGE e NEVICATE, ecco dove

Italia ancora sotto attacco del maltempo

Anche oggi il nostro Paese risulta sotto scacco del maltempo: dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico a nostra disposizione sono infatti piuttosto evidenti rovesci sparsi un po’ in tutta la nostra Penisola grazie all’azione di una perturbazione di stampo nordatlantico. Le precipitazioni meglio organizzate si trovato sul basso versante tirrenico laddove, non a caso, vi sono stati purtroppo anche dei danni e disagi, in particolare in Campania.

Prossime ore in compagnia dell’instabilità

Nelle prossime ore le condizioni meteo continueranno a risultare tendenzialmente perturbate sulla nostra Penisola, con fenomeni in esaurimento sulle regioni settentrionali e, ancora una volta, più diffuse e organizzate sui settori tirrenici meridionali. Le precipitazioni saranno comunque mediamente moderate e in grado di portare accumuli non così elevati. Le temperature peraltro si attestano intorno alla media del periodo. Tregua di rovesci nevosi su Alpi e Appennini, salvo locali eccezioni.

Prossimi giorni altri impulsi perturbati

Non accenna a smettere l’ampia fase di maltempo che ormai sta interessando in maniera praticamente continua la nostra Penisola fin dalla fine di novembre. Uno sconquasso del vortice polare dovuto all’azione di disturbo degli Anticicloni planetari è alla base dell’arrivo di tutte queste perturbazioni. Anche nei prossimi giorni, come vedremo nel prossimo paragrafo e come prospettano i principali centri di calcolo, sono destinati ad essere caratterizzati dall’instabilità di stampo polare marittima.