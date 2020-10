METEO – Nuovo BLITZ di PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Il maltempo ha messo in ginocchio il nord Italia

La violenta ondata di maltempo che tra la giornata di ieri e la nottata di oggi ha interessato le regioni settentrionali ha letteralmente messo in ginocchio alcuni settori del nordovest, tra cui vi sono molte zone del Piemonte: qui infatti si sono raggiunti cumulati eccezionali e da record in alcuni casi, con punte fino ad oltre 600 millimetri in 24 ore localmente, una quantità di pioggia che normalmente cade in quasi un anno nella stragrande maggioranza delle località italiane. Ovvi e naturali, purtroppo, i danni e i disagi con un quantitativo simile, con diversi corsi d’acqua esondati, frane e scenari da vera e propria alluvione.

In serata altre piogge su alto Piemonte e sul medio versante tirrenico

Purtroppo per alcune zone del Piemonte settentrionale non è finita e già in questo momento sono in atto altre piogge e altre ne arriveranno nel corso delle prossime ore. Inoltre, un fronte perturbato proveniente dalla Sardegna sta attraversando il Mar Tirreno e si sta dirigendo verso le regioni centrali tirreniche, dove nel corso della serata non è escluso il passaggio persino di qualche temporale. La ventilazione di scirocco al meridione cesserà sui settori occidentali con temperature in calo, mentre per il basso versante adriatico occorrerà aspettare la mattinata di domani domenica 4 ottobre sotto questo punto di vista.

Nuovo impulso perturbato per domani, maltempo anche intenso in molti settori del centro-nord

Il maltempo non demorde e nella giornata di domani domenica 4 ottobre ci riprova grazie ad un nuovo impulso perturbato. Dopo le residue piogge sulle Alpi nordoccidentali di confine e localmente sul medio versante tirrenico nel corso della prossima notte e della mattinata, dal pomeriggio un ulteriore netto peggioramento inizierà ad interessare l’Italia dalla Liguria e in successiva estensione sulla Lombardia e sul nordest. Violenti acquazzoni possibilmente accompagnati da attività elettrica sono attesi soprattutto tra lo spezzino e l’alta Toscana, con il fronte perturbato che entro sera si espanderà fin sull’alto Lazio e sull’Umbria con precipitazioni anche intense. Altre piogge in arrivo dalla primissima serata sull’alto Piemonte, già duramente colpito dal maltempo delle passate ore. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.