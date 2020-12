METEO – Nuovo MALTEMPO in arrivo con ACQUAZZONI, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Nella giornata di domani lunedì 21 dicembre persisterà una circolazione depressionaria sul Mar Jonio il che non solo causerà un generale miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, ma anche l’arrivo delle piogge sull’omonimo settore (jonico) del Paese. Piogge e acquazzoni si riverseranno dunque soprattutto sulla Calabria jonica, ma fenomeni localmente intensi potrebbero interessare anche la Sicilia sudorientale. Isolati rovesci plausibili anche sul resto dei settori jonici della Penisola. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Anche quest’oggi osserviamo dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico un peggioramento delle condizioni meteo che riguarda essenzialmente le medesime aree del Paese interessate dal maltempo di ieri e dunque i settori occidentali. Piogge sulle Isole Maggiori mentre si registra un graduale miglioramento al nordovest dopo i fenomeni della prima parte di oggi. Nelle prossime ore non sono peraltro esclusi locali nubifragi, in particolare nelle aree etnee in Sicilia.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 21 dicembre 2020:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Interessati dunque dall’allerta i seguenti capoluoghi: Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro.