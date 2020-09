METEO – Nuovo SQUILLO dell’AUTUNNO in arrivo dopo META’ MESE con il ritorno del MALTEMPO? Ecco tutti i dettagli

Stabile e asciutto ovunque fino al mattino di oggi

La prima metà della giornata odierna è risultata pressoché stabile e asciutta, grazie ad una campana anticiclonica che da qualche giorno avvolge il territorio nazionale a seguito di un’ondata di maltempo che aveva colpito duramente alcuni settori della nostra Penisola ad inizio di questa settimana, portando persino qualche danno. Tuttavia la presenza di una goccia fredda posizionata sul Mediterraneo occidentale e il suo successivo spostamento verso oriente, in direzione cioè dell’Italia, ha portato ad un primo peggioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Peggioramento nel pomeriggio in Sardegna, ora in momentaneo miglioramento

Lo spostamento della suddetta goccia fredda in direzione della nostra Penisola ha determinato un peggioramento (peraltro già esaurito) delle condizioni meteo sulla Sardegna. L’evoluzione al maltempo era già piuttosto evidente nella giornata di ieri, quando il Dipartimento della Protezione Civile aveva già emesso un’allerta meteo valida per oggi per alcune zone della regione. Acquazzoni e temporali si sono infatti susseguiti soprattutto sulle zone settentrionali dell’Isola, anche se al momento non si verificano più fenomeni, con dunque un miglioramento del tempo che risulterà però temporaneo.

Come procederà la stagione autunnale?

Passata quest’ondata di maltempo che impegnerà alcune zone del Paese fino al prossimo fine settimana, quale sarà il proseguo della stagione autunnale appena iniziata meteorologicamente parlando? Si va profilando tra i principali centri di calcolo una nuova ripresa dell’Anticiclone di matrice africana per l’inizio della prossima settimana che tornerebbe ad assicurare non solo condizioni meteo di prevalente stabilità all’interno della nostra Penisola, ma anche un clima degno dei mesi pienamente estivi, soprattutto di giorno. Durerà a lungo tale situazione? Secondo il modello americano GFS no, vediamo perché.