METEO ITALIA – Oggi il CICLONE lambisce la Penisola, VENTI FORTI e locali NUBIFRAGI: ecco le zone colpite

Meteo – nubi a tratti molto compatte sulle regioni meridionali, il vortice ciclonico lambisce l’Italia

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Tutti i riflettori in queste ore sono puntati sul TLC, un ciclone mediterraneo che si è sviluppato già da ieri portando un primo peggioramento del tempo su Calabria e Sicilia. Nelle prossime ore il tempo subirà quindi un ulteriore peggioramento al Sud e non mancheranno locali episodi di instabilità sui rilievi delle restanti regioni italiane, un po’ come sta avvenendo dalla giornata di martedì. Venti forti, piogge intense e locali temporali interesseranno quindi principalmente il meridione durante questa fase. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? L’alta pressione tenderà nel fine settimana a cedere il passo ad un lieve abbassamento della corrente a getto atlantica, favorendo così un generale peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali ed il transito di un esteso fronte perturbato su buona parte dell’Italia. Nel medio-lungo periodo i modelli matematici iniziano a mostrare una tendenza volta al ritorno del maltempo proprio a partire dal Settentrione, ma come di consueto su questo ci soffermeremo soltanto nella seconda pagina dell’editoriale. Andiamo invece a vedere quanto ci aspetta oggi e domani nei due paragrafi successivi, anche per capire dove pioverà e fino a quando è attesa l’attuale fase perturbata al Sud.

Meteo oggi giovedì 17 settembre 2020, nubi compare e locale maltempo al Sud. Ampie schiarite altrove ma con temporali sui rilievi

Quello di oggi è il giorno di massimo contatto tra il TLC e la nostra Penisola. L’occhio del ciclone, pur muovendosi molto a largo rispetto ai settori ionici di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, porterà comunque piogge ed una progressiva intensificazione dei venti dai quadranti nord orientali. Nella fattispecie i fenomeni più intensi tenderanno a concentrarsi anche sulle aree tirreniche a ridosso dello Stretto di Messina e su crotonese e catanzarese, dove già in queste ore stiamo registrando i primi temporali e le precipitazioni più intense. L’attuale animazione satellitare mostra chiaramente come il vortice, pur muovendosi in maniera molto lenta, si stia dirigendo verso le Isole Ionie, dove tra oggi e domani si verificherà maltempo estremo. Starà poi alle boe osservative dare una stima definitiva sull’intensità e sulla classificazione dello stesso vortice ciclonico, ma l’analisi dei principali modelli circa l’intensità delle correnti al suolo unitamente alla temperatura più calda lung la colonna d’aria in corrispondenza dell’occhio, segnali inconfondibili già in partenza. Come detto sul resto della Penisola persisteranno invece condizioni di generale stabilità atmosferica, ma non mancheranno locali temporali soprattutto al Nord Est, con possibilità di brevi e fugaci apparizioni anche sulle pianure e lungo i settori appenninici.

Meteo domani venerdì 18 settembre, tempo in generale miglioramento al Sud

Quella di domani sarà la giornata che segnerà il definitivo allontanamento del TLC dal Mar Ionio verso la Penisola ellenica. Questo comporterà quindi una progressiva diminuzione della nuvolosità al meridione ed un graduale miglioramento del tempo con generale assenza di fenomeni significativi sui settori citati nel primo paragrafo dell’editoriale. Non mancheranno ancora una volta locali acquazzoni o temporali sia lungo l’arco alpino che sulle regioni appenniniche, anche se difficilmente i fenomeni tenderanno a muoversi verso le zone di pianura. Temperature di nuovo in ripresa da Nord a Sud con le massime che si confermeranno ben al di sopra rispetto alla media del periodo e la seconda decade del mese di settembre che chiuderà ormai con valori ben distaccati rispetto alla norma. La ventilazione che era risultata molto intensa al meridione, tenderà a subire una graduale attenzione dai quadranti nord orientali anche se i mari continueranno a presentarsi localmente molto mossi o agitati. Ma cosa ci attende nel prossimo fine settimana, oltre che nel medio-lungo periodo ? Vediamolo al dettaglio nella prossima pagina dell’editoriale