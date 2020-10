METEO – OGNISSANTI in compagnia dell’ANTICICLONE, Novembre parte secco e mite; le previsioni in video!

Meteo in peggioramento sull’Italia, piogge dalla sera al nordovest

Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo in questa giornata di domenica hanno subito un deciso miglioramento sull’Italia, per un momentaneo aumento del campo barico. Tuttavia, un vasto sistema frontale disteso dalla Penisola Iberica fino alla Scandinavia, e collegato alla profonda depressione pari a 960 hPa presente a sud dell’Islanda, raggiungerà l’Italia già entro la fine del giorno. Nuove piogge sono attese a partire dalla Liguria e Piemonte, in estensione nottetempo alla Lombardia, Emilia e Trentino. Tempo più soleggiato al nordest, Isole e lungo le coste del centro.

Domani maltempo al nord, poi anche al centro-sud

Meteo – Prima dell’arrivo dell’anticiclone ci sarà spazio per l’ultimo intenso peggioramento del mese di ottobre. La parte più attiva della perturbazione atlantica transiterà sul nord Italia nella giornata di domani. Piogge intense interesseranno in particolare la Liguria ed i settori a nord del Po, con accumuli pluviometrici giornalieri localmente anche di oltre 100 mm. Neve attesa sulle Alpi, inizialmente a quote alte, ma in calo nel corso della serata sin verso i 1200-1400 metri dei settori di confine. Maltempo in trasferimento verso il centro-sud e Sicilia nella giornata di martedì, poi da mercoledì è atteso un generale deciso miglioramento.

Fine ottobre stop al maltempo, arriva l’alta pressione!

Gli ultimi giorni del mese di ottobre trascorreranno in compagnia dell’alta pressione. La vivace attività depressionaria alle alte latitudini, favorirà l’espansione verso il bacino del Mediterraneo di un vasto campo anticiclonico a partire da mercoledì 28 ottobre. Correnti miti dall’entroterra africano alimenteranno l’alta pressione, favorendo una fase stabile e mite per la fine di ottobre; in particolare le temperature aumenteranno sensibilmente sui settori montuosi anche di oltre 10°C rispetto ai valori di inizio settimana. Alta pressione, ma anche ritorno di nubi basse e nebbie in questo periodo dell’anno, specie sulla Pianura Padana e zone interne del centro dove tra l’altro è atteso anche un progressivo aumento della concentrazioni degli inquinanti. Ma quanto durerà la fase anticiclonica in arrivo la prossima settimana? Vediamolo nella prossima pagina, grazie anche ad un contributo video.