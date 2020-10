METEO OGNISSANTI – Super ANTICICLONE in vista, la tendenza per inizio Novembre

Settimana insidiata dal maltempo verso il termine

L’evoluzione del tempo settimanale prevede l’arrivo di correnti più umide dai quadranti settentrionali ed annesso abbassamento dell’altezza geopotenziale sul nostro territorio. Dopo un inizio di terza decade di Ottobre piuttosto stabile, con nebbie sulle zone pianeggianti e sui maggiori golfi settentrionali, il maltempo si farà strada indebolendo il cuneo altopressorio presente sull’Europa centrale. Dopo aver raggiunto valori di pressione al suolo con un massimo intorno ai 1026 hPa, tra Giovedì e Venerdì le piogge torneranno sul nord-ovest con accumuli anche abbondanti sulle zone pedemontane tra Piemonte e Liguria. Successivamente piogge su Toscana, Umbria, Marche e Lazio nella notte fra Venerdì e Sabato, ma senza grossi disagi. Questa fase sarà il preludio di una ciclogenesi più marcata ed instabile che ci interesserà per l’inizio della prossima settimana. Ecco il peggioramento meteo come sarà!

Maltempo in arrivo in conclusione di Ottobre

Vortice Polare in formazione e sempre più presente sul nostro continente: il lobo situato sulla Groenlandia sarà determinante per instaurare una nuova fase di maltempo che sarà molto simile a quella avuta verso metà mese. Una massa d’aria di origine nord-atlantica dovrebbe instaurare una ciclogenesi sul golfo Ligure con un minimo depressionario che si attesterà intorno ai 1003 hPa. La depressione sarà foriera di piogge, temporali su gran parte dello stivale e neve sulle Alpi a quote medie e sull’Appennino centrale. Attenzione alle zone montane centro-occidentali che grazie al fenomeno dello “stau” potranno ricevere accumuli pluviometrici molto ingenti anche a 3 cifre. Ipotesi ancora discordanti per il proseguo anche se il modello Europeo continua a proporre l’ipotesi di un vasto anticiclone che potrebbe estendersi dal nord-Africa abbracciando il bacino Mediterraneo. Andiamo a scoprire questa simulazione modellistica.

Super anticiclone in arrivo, ecco cosa potrebbe accadere

Nella seconda parte della prossima settimana una campana anticiclonica potrebbe abbracciarci apportando tempo nel complesso stabile e mite a cavallo tra la termine del mese di Ottobre e l’inizio di Novembre. Questa figura barica potrebbe estendersi fino a toccare la Scandinavia e garantire cieli sereni ed il ritorno delle nebbie al nord. Con questa finestra temporale il Vortice Polare potrebbe essere soggetto ad un rafforzamento (tipico di questo periodo dell’anno) e di conseguenza non permettere lo scambio meridiani per la prima decade del mese di Novembre. Questa tendenza potrebbe essere coadiuvata dall’incremento degli indici teleconnettivi, in accordo con le tendenze già formulate dai maggiori centri di calcolo internazionali.