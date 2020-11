METEO – OMEGA BLOCKING in arrivo, SUPER ANTICICLONE dopo le PIOGGE con TEMPERATURE in ripresa, ecco fino a quando

Ingenti danni in Calabria a causa del maltempo

Mentre le regioni centro-settentrionali sono sotto un regime di ventilazione fredda ma secca proveniente dai quadranti settentrionali, che portano dunque in loco condizioni di generale bel tempo con ampi sprazzi di cieli sereni, le condizioni meteo al sud Italia appaiono nettamente peggiori e in alcuni casi il maltempo sta mostrando il suo volto più estremo come ad esempio in Calabria: a Crotone infatti, gli accumuli sono stati molto elevati e non hanno mancato di portare ingenti danni e disagi.

Interrotta la Circumvesuviana

Ma il maltempo non ha colpito duramente solo la Calabria: sono infatti diverse le zone e le regioni del sud che hanno avuto e che hanno tutt’ora a che fare con l’instabilità, tra cui la Campania. Nel corso della mattinata odierna un sistema di piogge molto intense si è abbattuto nel napoletano, provocando qualche allagamento e alcuni disagi: le autorità si sono viste infatti costrette ad interrompere la Circumvesuviana nel tratto che collega Nola a Baiano.

Dopo le piogge, arriva il sole

E’ solo questione di tempo affinché le piogge cessino completamente sul nostro Paese. Sebbene infatti nelle prossime ore il tempo tenderà a peggiorare e continuerà a portare piogge anche intense fino alla giornata di domani domenica 22 novembre, è dalla giornata di lunedì che la situazione può cambiare: la circolazione depressionaria si sposterà infatti ulteriormente verso sud, interessando i settori nordafricani e favorendo il ritorno dell’Anticiclone sulla nostra Penisola.