METEO – ONDATA di FREDDO imminente, SCATTA l’ora della NEVE in PIANURA sull’ITALIA

Prime avvisaglie di maltempo nelle prossime ore, ecco cosa succederà

Buon Natale amici del Centro Meteo Italiano! La giornata odierna vedrò un progressivo peggioramento delle condizioni meteo in Italia con piogge e acquazzoni sparsi ma anche temperature in diminuzione. Come anticipato nei giorni scorsi infatti, una goccia fredda sta per gettarsi sul Mediterraneo centrale portando tra Natale e Santo Stefano maltempo di stampo invernale. In queste prime ore del giorno piogge sparse interessano soprattutto Liguria, Appennino settentrionale, zone interne del Centro e localmente Campania e Sardegna. Fenomeni che tra pomeriggio e sera coinvolgeranno un po’ tutto lo Stivale risultando localmente più intensi su Emilia Romagna, Marche e Campania. Attenzione perché nei prossimi giorni la neve si spingerà sempre più in basso.

Weekend dal sapore invernale con piogge, freddo e neve in Italia

Entro la prossima notte neve a bassa quota su Liguria, Emilia Romagna ed in generale sull’Appennino centrale. Tempo in peggioramento anche al Sud con temporali soprattutto su Campania e Calabria, neve in calo sull’Appennino fin verso i 1000 metri. Nel giorno di Santo Stefano il vortice freddo si sposta verso il Sud portando condizioni meteo instabili o perturbate e neve lungo l’Appennino meridionali. Residui fenomeni anche sulle regioni del Centro in particolare su Marche e Abruzzo con fiocchi a quote collinari. Rapido miglioramento invece al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con temperature in diminuzione. Freddo che al Nord Italia preparerà il terreno per una nevicata da scorrimento che dovrebbe arrivare subito a seguire.

Scatta l’ora della neve in pianura al Nord con accumuli anche importanti

Principali modelli che anche oggi ci confermano un nuovo e importante affondo di aria artica a partire da Domenica 27 dicembre. Questo impulso diretto verso l’Europa occidentale porterà ancora maltempo in Italia seppure con un generale addolcimento delle temperature. Attenzione però perché questo significa arrivo della neve sulla Pianura Padana. Gli aggiornamenti odierni ci mostrano un peggioramento meteo tra Domenica e Lunedì con passaggio di fenomeni su buona parte delle regioni settentrionali, anche di forte intensità. Neve che potrebbe raggiungere la pianura soprattutto su Piemonte e Lombardia imbiancando con diversi centimetri Torino e Milano. Neve anche su parte di Emilia Romagna e pianura veneta ma da confermare.