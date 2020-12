METEO: ondata di MALTEMPO con NUBIFRAGI e VENTI BURRASCOSI su queste regioni d’ITALIA, i dettagli

Da nord a sud il maltempo sarà protagonista dalla giornata di domani e fino a data da destinarsi con un treno di perturbazioni in arrivo sul nostro Paese, tutte con associate correnti fredde di estrazione polare-marittima in grado di far calare sensibilmente le temperature anche di diversi gradi sotto la media del periodo. Specialmente sulle regioni settentrionali si faranno sentire le correnti settentrionali con neve fino in pianura a più mandate, nubifragi o piogge torrenziali invece sulle regioni centrali e meridionali del nostro Paese.

Al via la stagione invernale secondo il calendario meteorologico

Inverno al via da oggi secondo il calendario meteorologico ed ecco in arrivo la neve ed il maltempo in tutta Italia. Scenari invernali subito in arrivo in Italia ma anche maltempo con nubifragi attesi sulle regioni centro-meridionali del Paese. Ondate di maltempo che non si limiteranno solo alla giornata di domani ma anche al prossimo weekend con nuove ondate di maltempo in arrivo.