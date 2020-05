METEO ITALIA – ONDATA di MALTEMPO imminente con TEMPORALI e GRANDINATE, ecco quando e zone colpite

Termina un weekend instabile, ma senza particolari eccessi fin ora

Sta per giungere al termine un fine settimana che ha visto una netta spaccatura dell’Italia tra il nord e il centro-sud dal punto di vista prettamente meteorologico: mentre infatti sulle regioni settentrionali insiste un corridoio di aria atlantica che continua ad apportare piogge (oggi deboli e piuttosto isolate al momento) che stanno interessando nel corso di questo pomeriggio anche l’estremo sud del Lazio, sulle regioni centro-meridionali insiste la presenza di una massa d’aria molto calda di matrice sub-tropicale, che ha portato caldo estremo soprattutto nelle ore di questa notte, con valori termici diffusamente oltre i +30°C in alcune zone.

Nelle prossime ore il maltempo tenderà ad estendersi

Nelle prossime ore le condizioni meteo tenderanno però ulteriormente a peggiorare sulle regioni settentrionali, con il progressivo avvicinamento di una goccia fredda alimentata da aria nordatlantica in direzione della nostra Penisola. Ciò però ancora una volta non porterà fenomeni degni di rilevanza, con piogge che da isolate potranno manifestarsi in maniera sparsa su buona parte del nord Italia, ma con fenomeni di debole o al più moderata intensità, tali da apportare al suolo un accumulo altrettanto scarso. Quanto detto vale anche per un fronte perturbato in lieve risalita dal basso Lazio, che interesserà alcune aree pontine in maniera debole, come approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Ondata di maltempo alle porte dell’Italia

La goccia fredda in progressivo avvicinamento dai quadranti occidentali, stando ai principali centri di calcolo finirà per investire la nostra Penisola a partire dall’inizio della prossima settimana ormai imminente, vale a dire cioè già da domani lunedì 18 maggio. Essa apporterà condizioni localmente anche di spiccato maltempo, con possibili fenomeni grandinigeni, possibili soprattutto al centro-sud, causati appunto dal passaggio di una goccia fredda ad alta quota. Tuttavia l’instabilità si manifesterà attraverso anche altri fenomeni come temporali e anche un crollo delle temperature, vediamo i dettagli nei successivi paragrafi.