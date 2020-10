METEO – Ondata di MALTEMPO nelle prossime ore in ITALIA, poi Anticiclone prevalente e bel tempo

Meteo Italia: autunno pieno con piogge diffuse nelle prossime ore

Autunno in grande stile con brevi pause stabili che si alternano rapidamente con una serie di perturbazioni, torna il maltempo in Italia nella giornata di oggi con le prime piogge in Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. Ancora tempo stabile sulle altre regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma verso un progressivo aumento della nuvolosità e con essa anche delle precipitazioni. Il grosso del maltempo come vedremo più avanti lo troveremo sulle regioni tirreniche dell’Italia.

Meteo autunno: piogge e clima fresco in Italia

Treno di perturbazioni per questo mese di Ottobre, l’ennesima in arrivo nella giornata odierna con il grosso del maltempo che colpirà le regioni tirreniche durante la serata e la nottata odierna. A seguire una lacuna barica sull’Italia consentirà condizioni meteo instabili con altre piogge e acquazzoni alternati a brevi schiarite un pò su tutte le regioni. Clima più fresco nei prossimi giorni con le temperature previste in calo specialmente nei valori massimi. Autunno ancora piuttosto attivo con piogge diffuse in Italia e qualche nevicata sulle Alpi.

Meteo Italia, ottobrata in arrivo

Qualche giorno di maltempo in Italia con le correnti instabili pilotate da un centro di bassa pressione presente sull’Europa centro-occidentale con una forma ad occhiale. L’Autunno 2020 è iniziato subito in grande stile tra il finale di Settembre e questa prima metà del mese di Ottobre con precipitazioni intense e anche nevose in montagna. Tuttavia dal prossimo weekend e soprattutto durante l’inizio della prossima settimana assisteremo ad un miglioramento meteo con una classica “ottobrata” in arrivo per il nostro Paese.