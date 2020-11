METEO – ONDULAZIONE ATLANTICA, in arrivo MALTEMPO e NEVICATE nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola saranno dunque destinate a peggiorare sulle zone estremamente settentrionali del Paese, dove stando ai principali centri di calcolo , è atteso l’ingresso delle prime precipitazioni accompagnate da aria leggermente più fredda. Tale connubio, porterà dunque rovesci sulle zone di confine, che potranno presentare carattere nevoso a partire dai 1300/1400 metri in particolare in Trentino Alto Adige . E altrove?

Nella giornata odierna dunque l’Anticiclone di matrice afroazzorriana ha avuto ampio spazio per ergersi ed imporsi sul Mediterraneo centro-occidentale, ma sarà presto destinato a soccombere sotto la forza e l’affondo di una nuova perturbazione, come abbiamo approfondito in un altro editoriale . Gli effetti dell’intrusione di correnti tendenzialmente perturbate saranno già evidenti questa sera, quando il tempo tornerà a peggiorare a partire dall’estremo nord.

Aumenta la nuvolosità al nord e parte del centro, ma tempo rimarrà stabile

L’intrusione di correnti più umide portano effetti più vasti di quello che abbiamo lasciato intendere fin ora, sebbene non siano così evidenti come l’arrivo delle piogge: la nuvolosità ad esempio aumenterà a vista d’occhio al nord e in particolare sulle regioni nordorientali e anche in parte di quelle centrali, dove tuttavia il tempo rimarrà comunque stabile e asciutto. Sarà dunque ancora l’Anticiclone a spuntarla su buona parte del Paese, anche se tali condizioni saranno destinate a mutare già da domani.