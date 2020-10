METEO – OTTOBRATA con clima gradevole, ma ANTICICLONE già in ritirata: torna il MALTEMPO, ecco quando

Bel tempo anche oggi in Italia

Sono anche oggi evidenti sia dal radar che dal satellite meteorologico gli effetti che un promontorio di Alta pressione di matrice afroazzorriana sta portando sull’Italia già dalla giornata di ieri. Questa fase di stabilità garantita appunto dall’Anticiclone segue un periodo di continuo maltempo che sembrava quasi non terminare più. Nella giornata di mercoledì un ultimo e rapido fronte instabile ha attraversato interamente il territorio nazionale nel giro di 24 ore portando piogge e occasionali temporali anche intensi. Non sono infatti mancati danni e disagi persino nella Capitale in quell’occasione.

Temperature gradevoli di giorno, fresche la notte

Siamo ormai al mese di ottobre e le temperature chiaramente non risultano più molto calde a differenza di quanto accadeva fino a qualche settimana fa, nonostante la presenza dell’Anticiclone. Infatti, le temperature risultano già da ieri piuttosto miti e gradevoli di giorno, con valori oltre i +20°C, mentre la notte si iniziano a far sentire i primi cenni di inversione termica, un fenomeno che avviene in pianura o a valle e che è favorita dall’assente ventilazione e da cieli completamente sgombri da nuvolosità. Infatti, al netto di pomeriggi gradevoli, va detto che nella notte si inizia a sentire già piuttosto fresco. PER I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’ NELLO SPECIFICO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

L’Anticiclone è già in ritirata, fase stabile di intermezzo piuttosto breve

Tuttavia, sebbene le condizioni meteo attuali sull’Italia non lascino presagire nulla di tutto ciò, l’Anticiclone è destinato ad abbondare la nostra Penisola già nelle prossime ore e risulta momentaneamente già in ritirata a causa di un affondo perturbato. Stando ai principali centri di calcolo infatti la progressione di una nuova saccatura in arrivo dai quadranti settentrionali determinerà un nuovo cedimento della struttura altopressoria, con l’inevitabile ritorno del maltempo entro il fine settimana subentrante. Andiamo dunque a vedere cosa è atteso per domani sabato 10 ottobre.