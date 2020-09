METEO – OTTOBRE 2020 con TEMPERATURE ANOMALE in tutta EUROPA! Ecco tutti i dettagli

Forte maltempo sulle Isole Maggiori e zone interne della Calabria

La presenza di un vortice depressionario all’interno del bacino del Mediterraneo che da un paio di giorni sta portando effetti evidenti sulla nostra Penisola, continua ad estendere il suo raggio d’azione sull’Italia e con precisione ancora una volta sulle Isole Maggiori e in alcune zone interne della Calabria, dove nel corso di questo pomeriggio e fino alla prima serata odierna, violenti temporali e locali nubifragi saranno protagonisti. Tuttavia, con il progredire della serata e dunque anche il calare del sole, le condizioni meteo in queste zone potrebbero tendere ad un miglioramento.

Prossimi giorni bel tempo prevalente, anche se insisterà qualche locale disturbo

Nel corso dei prossimi giorni grazie al riassorbimento della goccia fredda da parte di correnti più fresche e umide presenti sul Mediterraneo orientale e sulla Penisola iberica, l’Anticiclone di matrice afroazzorriana potrà riprendere il controllo di gran parte del territorio nazionale, anche se persisteranno alcuni disturbi temporaleschi localizzati al sud, in particolare nelle zone interne della Sicilia e in quelle della Calabria. Sul resto d’Italia invece aleggerà il bel tempo con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi con maggiori addensamenti lungo l’Appennino. Temperature che in alcuni casi raggiungeranno valori tipicamente estivi.

Dopo metà mese si sblocca l’autunno?

Tali condizioni di prevalente bel tempo sulla nostra Penisola persisteranno almeno fino alla metà del mese, dopodiché i principali centri di calcolo si stanno ostinando a vedere una vasta saccatura di origine nordatlantica in discesa verso il continente europeo. Essa affonderebbe dapprima sulla Penisola iberica per poi traslare verso la Francia con un centro di bassa pressione poco a largo delle coste della Bretagna. Ciò causerebbe effetti evidenti anche sul nostro Paese e a partire dalle regioni nordoccidentali, anche se in un momento successivo il maltempo potrebbe estendersi al resto d’Italia, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.