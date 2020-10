METEO OTTOBRE 2020 – Fase PERTURBATA prolungata con TEMPERATURE sotto le medie del periodo e nuove nevicate; le ultimissime dai modelli

Ferita barica difficile da ricucire

Meteo Ottobre 2020 – L’Italia sta vivendo una nuova fase di maltempo in questo fine settimana, a causa della discesa di una saccatura artica sull’Europa centrale ed in ulteriore affondo nelle prossime ore sul bacino del Mediterraneo. Il mese di ottobre potrebbe proseguire almeno per gran parte della prossima settimana con frequenti impulsi instabili e temperature al di sotto delle medie del periodo. La vasta lacuna barica che si è venuta a creare nelle ultime ore, non sarà infatti facile da rimarginare. L’anticiclone delle Azzorre rimarrà ben saldo in pieno Oceano Atlantico, favorendo la discesa di ulteriori impulsi “freddi” verso l’Italia.

Maltempo domani sul sud Italia, rischio nubifragi

Il mese di ottobre è stato fin qui decisamente dinamico, con la prima decade che ha già visto il transito di numerosi impulsi perturbati. Nella giornata di domani, lunedì 12 ottobre, il maltempo scivolerà verso le regioni meridionali; il centro di bassa pressione in azione sul medio Tirreno, piloterà un vasto ed intenso sistema frontale verso il sud Italia con fenomeni intensi sui settori ionici e Salento dove non si escludono locali nubifragi nel corso del mattino. Sul resto del centro-sud tempo decisamente instabile, con acquazzoni e temporali irregolari, di moderata intensità dal pomeriggio/sera sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria, nonché sull’Abruzzo. Tempo più stabile al nord, salvo residua nuvolosità.

Fase instabile prolungata, nuova perturbazione tra mercoledì e giovedì

Meteo ottobre 2020 – Secondo le ultime emissioni modellistiche, la fase di maltempo appena iniziata potrebbe essere decisamente difficile da riassorbire. L’indice NAO su valori negativi, testimonia un anticiclone delle Azzorre spesso in azione alle alte latitudini, mentre anomalie negative di geopotenziale interessare l’Europa centrale. Un nuovo impulso perturbato raggiungerà l’Italia nella giornata di mercoledì, portando piogge diffuse al nord e nevicate abbondanti a ridosso dell’arco alpino occasionalmente sotto ai 1500 metri. La formazione di un nuovo centro di bassa pressione tra l’alto Tirreno ed il mar Ligure, favorirà un deciso peggioramento anche sulle regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi. Non solo piogge e temporali, ma anche temperature al di sotto delle medie del periodo, ma fino a quando? Vediamolo nel prossimo paragrafo.