METEO OTTOBRE 2020 – Possibile nuovo STOP all’AUTUNNO con un mese MITE e poco piovoso?

Meteo ottobre sottotono per il modello europeo ECMWF

Meteo ottobre 2020 – Il mese di settembre potrebbe subire una svolta nel corso dei prossimi giorni, con l’arrivo di piogge su molte regioni italiane ed una fase di maltempo tra il 25 ed il 27 c.m. per la discesa di una saccatura atlantica. L’autunno 2020 entrerà poi nel vivo con il mese di ottobre, statisticamente il più piovoso su molte regioni italiane complice un alto rischio nubifragi; risultano infatti elevati i contrasti termici tra le prime discese di masse d’aria più fresche dalle alte latitudini con un mar Mediterraneo ancora molto caldo. Secondo le ultime proiezioni del modello stagionale ECMWF, tuttavia, non è escluso un mese sottotono con frequenti fasi anticicloniche accompagnate da temperature oltre le medie del periodo.

Frequenti fasi anticicloniche e clima mite

Come anticipato nel precedente paragrafo, gli ultimi outlook per il prosieguo della stagione autunnale non sono di certo confortanti. Dopo la fase di maltempo attesa per l’ultima decade del mese di settembre, le condizioni meteorologiche potrebbero volgere verso una nuova stabilità proprio in concomitanza con l’ingresso del mese di ottobre. L’alta pressione oceanica potrebbe nuovamente espandersi verso l’Europa occidentale ed il bacino del Mediterraneo, portando un inizio di ottobre mediamente stabile sull’Italia. A seguire il modello stagionale ECMWF vedrebbe una nuova fase di maltempo attorno le metà del mese, ma seguita da una nuova pausa anticiclonica. Il mese di ottobre, quindi, sull’Italia potrebbe risultare mediamente mite e con precipitazioni inferiori le medie mensili su molte regioni, specie orientali e dell’estremo sud.

Modello americano NCEP conferma un ottobre a forte rischio alta pressione

Effettuando un confronto anche con il prestigioso modello stagionale americano NCEP, la tendenza per il mese di ottobre 2020 potrebbe davvero essere caratterizzata da condizioni meteo spesso anticicloniche. Attraverso l’outlook del modello, si notano anomalie positive di geopotenziale a 700 hPa proprio sul Mediterraneo centro-occidentale e gran parte dell’Europa occidentale; in tal caso le umide e piovose correnti oceaniche non riuscirebbero a raggiungere l’Italia, che si ritroverebbe spesso in compagnia dell’anticiclone. Le precipitazioni farebbero registrare marcati scarti negativi dalle medie su gran parte delle regioni, con i maggiori deficit pluviometrici a ridosso dei settori occidentali.