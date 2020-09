METEO OTTOBRE 2020: Subito grandi novità in arrivo per l’ITALIA con evidenti differenze da nord a sud, i dettagli

Meteo Italia: Autunno momentaneamente in stand-by Promontorio di alta pressione di natura afro-azzorriana sul Mediterraneo e in Italia dove troviamo una fase meteo stabile e clima mite. Autunno momentaneamente in stand-by con assenza totale di precipitazioni tipiche della stagione ma che torneranno già a partire dalla giornata di domani. A grande scala troviamo due principali circolazioni atmosferiche, ovvero una depressione sull’Europa occidentale mentre gli anticicloni restano ai margini in pieno oceano atlantico e in Russia. Italia letteralmente spaccata in due nei prossimi giorni di Ottobre. Meteo Italia: correnti meridionali birichine Durante i prossimi giorni le correnti sull’Italia si disporranno dai quadranti meridionali sotto la spinta vigorosa di una circolazione di bassa pressione in affondo sulla penisola iberica. queste correnti produrranno effetti al suolo ben differenti tra nord e sud con rispettivamente maltempo autunnale e clima caldo tardo-estivo. A ridosso del primo weekend di Ottobre infatti saranno molte le piogge al centro-nord mentre al sud e soprattutto in Sicilia e Calabria le temperature oltrepasseranno ancora i 30°c con precipitazioni scarse o assenti. Meteo Ottobre, l’Autunno entrerà nel vivo Le correnti meridionali di richiamo dalla perturbazione in affondo sull’Europa occidentale investiranno a pieno l’Italia nei primi giorni di Ottobre. La stagione autunnale ha fatto già il suo ingresso in Italia con una forte ondata di maltempo nelle ultime giornate, nei prossimi giorni una nuova ondata di maltempo interesserà gradualmente tutto il Paese con piogge anche intense e soprattutto un nuovo calo delle temperature, clima pienamente autunnale in Italia con maltempo anche intenso entro la prossima settimana.

Meteo Autunno 2020 Settembre passa in archivio in maniera piuttosto dinamica con prima l’Estate, poi la neve sulle Alpi e in Appennino con accumuli anche considerevoli tra i 1600-2000 metri di quota, temperature massime inferiori ai 10°c come a Perugia. La tendenza meteo per la prossima settimana indica tuttavia maltempo prevalente in Italia e anche al centro-sud Italia con piogge e temperature di nuovo in calo.

Meteo 1 Ottobre 2020: peggioramento in arrivo Durante la giornata di domani, avremo un amento della nuvolosità al mattino sulle regioni settentrionali con locali piogge solo sulla Liguria. Addensamenti sempre più compatti tra pomeriggio e sera con piogge in estensione a tutti i settori eccetto sulla Romagna. Nubi sparse e schiarite sul Centro Italia con locali piogge solo sulla Toscana. Nuvolosità irregolare sulle regioni del Sud con deboli piogge al mattino su Campania e Sicilia, più asciutto altrove. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in lieve calo al Nord e sul medio-alte versante tirrenico.