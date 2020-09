METEO OTTOBRE: vediamo con le ultime uscite di modelli stagionali se l’autunno farà passi avanti

Inizio mese sotto scacco dell’anticiclone: estate settembrina prolungata

Dopo una breve fase di maltempo giunta nei primi giorni del mese, l’anticiclone sta facendo ancora una volta la voce grossa continuando a dominare sull’Europa come se il calendario non esistesse. Condizioni meteo stabili e soleggiate interessando da giorni l’Italia con le temperature che seguitano ad essere al di sopra delle medie del periodo. Non manca comunque qualche eccezione specie al Sud dove le condizioni meteo si presentano a tratti instabili o perturbate a causa di una goccia fredda in quota sul Mediterraneo. Il lungo termine non sembra riservare grandi sorprese e così al momento settembre potrebbe chiudere senza gradi piogge e decisamente sopra media. Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli stagionali non ci sono comunque buona notizie neppure per ottobre 2020.

Temperature ancora sopra media: prossimo mese caratterizzato da frequenti ottobrate?

Che i modelli stagionali prevedano temperature mensili quasi sempre superiori alla media non dovrebbe ormai più stupirci in epoca di global warming. Il punto è capire se in mezzo a questo mare di anomalie positive possa esserci qualche episodio più freddo. Al momento temperature pienamente estive con valori che superano tranquillamente i +30 gradi da Nord a Sud. Il modello ECMWF propone per il mese di ottobre 2020 ancora anomalie positive di temperatura specie sui settori centro-orientali del continente. Valori superiori alle medie su buona parte dell’Italia dove ancora una volta potrebbe essere l’anticiclone a dominare portando frequenti ottobrate, insomma ancora condizioni meteo poco autunnali secondo il modello europeo per il secondo mese della stagione.

Ottobre 2020 mese delle piogge ma non ci sono notizie confortanti in tal senso

Prossimo mese dell’autunno che potrebbe essere non solo caldo ma anche piuttosto avaro di precipitazioni. Se così fosse si aggraverebbe ulteriormente lo stato di siccità che coinvolge dall’inizio dei questo 2020 diverse zone della nostra Penisola. Il modello europeo mostra anomalie negative di precipitazione su buona parte dell’area mediterraneo dalla Penisola Iberica alla Turchia passando ovviamente per l’Italia. Ottobre con temperature sopra media e precipitazioni al di sotto non possono che farci pensare ancora ad anticicloni molto forti e vasti in giro per l’Europa. Precipitazioni intorno alla media infatti solo sui settori centro-settentrionali del continente dove andrebbe a scorrere il flusso atlantico.