METEO – OTTOBRE a BOMBA con AUTUNNO FEROCE: MALTEMPO con forti TEMPORALI e clima FRESCO, i dettagli

Bel tempo salvo eccezioni all’estremo sud

Insiste sulla nostra Penisola una cupola anticiclonica di matrice afroazzorriana che oltre a portare condizioni di prevalente bel tempo porta anche un clima tipicamente estivo, con le massime che tendono a superare ancora abbastanza agevolmente i +30°C di massima in diverse zone del Paese. Tuttavia, quanto detto fin ora non è valso per la prima parte di questa giornata per alcune aree dell’estremo meridione, in particolare della Sicilia, ma soprattutto della Calabria joniche, dove dalle primissime ore della giornata odierna fino al pomeriggio si sono susseguiti piogge e temporali anche intensi. Non a caso, la Protezione Civile aveva diramato un’allerta per queste zone fin da ieri.

Uragano Udine in azione nel Mediterraneo

Il maltempo ha colpito soprattutto le zone joniche della Calabria e ancor più in particolare il basso crotonese, dove le piogge e i temporali sono stati anche accompagnati da un rinforzo della ventilazione e da un’intensificazione delle mareggiate, che nel corso di questo pomeriggio hanno portato più di qualche danno e disagio. Questo a causa dell’uragano mediterraneo che ha preso vita e si è azionato nelle scorse ore e sul quale abbiamo già focalizzato la nostra attenzione più volte nel corso delle passate settimane.

Confermate (al momento) le prime impressioni sull’inizio di ottobre

Nella giornata di ieri avevamo parlato di ciò che il modello fisico-matematico americano GFS mostrava per gli esordi del mese di ottobre, dicendo che esso mostrava una forte perturbazione di origine nordatlantica sulla nostra Penisola in arrivo dai quadranti nordorientali. Tale evoluzione è stata confermata più volte nei vari aggiornamenti del suddetto modello, riproponendola più volte con configurazioni differenti, ma tutte tendenti al maltempo e al clima ormai decisamente autunnale. L’estate sembra dunque volerci proprio salutare con gli ultimi momenti di caldo.