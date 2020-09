METEO – OTTOBRE, arrivano conferme: ESTATE definitivamente al CAPOLINEA, arriva l’AUTUNNO

“Udine” sta colpendo la Grecia

Il ciclone mediterraneo che per un breve lasso di tempo presentava tutte le caratteristiche di un vero e proprio uragano almeno fino al landfall sul Peloponneso, sta in questo momento interessando la Grecia perdendo gradualmente la sua potenza. L’allontanamento di tale perturbazione dal Mar Jonio ha favorito fin dal pomeriggio di ieri un progressivo miglioramento delle condizioni meteo sulle zone più meridionali del Paese e in particolare sulla Calabria jonica, dove si sono registrati forti temporali e nubifragi, accompagnati da intense mareggiare da una ventilazione in rinforzo e dove quest’oggi è stata ritrovata la stabilità.

Il maltempo torna all’attacco dell’Italia nel weekend

Nel weekend oramai alle porte l’Italia tornerà nella tenaglia del maltempo grazie al progressivo avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica che si centrerà nelle prossime ore nel tratto di mare compreso tra la Francia e la Spagna. Sebbene la prima parte del fine settimana e dunque la giornata di domani sabato 19 settembre, dovrebbe osservare ancora la prevalenza della stabilità sul territorio nazionale, un primo peggioramento arriverà solo nella giornata di domenica 20 e interesserà soprattutto le aree più occidentali delle regioni centro-settentrionali.

Dalla seconda parte della prossima settimana si cambia registro

L’evoluzione meteo post weekend che si intravede tra i principali centri di calcolo strizza l’occhio all’arrivo dell’autunno. Una saccatura di origine nordatlantica infatti, in distacco direttamente dalla latitudini polari discenderà verso il continente europeo tentando l’affondo sul nostro Paese portando non solo condizioni di violento maltempo, ma anche un tracollo generale delle temperature e ancor più netto al centro-nord. Il tracollo potrebbe essere persino responsabile del ritorno delle nevicate sulle montagne alpine, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Ma non è finita qui.