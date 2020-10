METEO – In arrivo una FORTE PERTURBAZIONE per fine OTTOBRE. Ecco cosa accadrà

Ultime 24 ore di tempo stabile sull’Italia

Settimana nel complesso stabile sull’Italia caratterizzata da nebbie, nubi basse e le prime gelate stagionali. Dopo una prima metà di Ottobre piovoso e perturbato, gli ultimi 5-6 giorni ci hanno regalato un pò di stabilità e cieli sereni specialmente al centro-sud. Non è mancata l’inversione termica nelle zone vallive e nelle pianure più riparate dal mare. Sul Triveneto e sul nord-ovest intanto imperversano vasti banchi di nebbia che difficilmente verranno scalzati nel corso della giornata. Questa pausa dal maltempo è stata concessa dalla presenza di un cuneo altopressorio che in queste ore ha affossato le sue radici sui paesi dei Balcani. Dopodiché la nuvolosità prenderà sempre più piede sul nostro territorio, a causa di una prima perturbazione che si farà sentire specialmente nel weekend. Ecco quale sarà l’andamento meteo.

Weekend con un modesto transito di precipitazioni

Dopo i massimi di pressione che al suolo toccheranno i 1026 hPa, saremo interessati da una prima blanda saccatura di origine atlantica: questa si farà spazio proprio perché l’anticiclone non sarà più sospinto dalla profonda saccatura che ha imperversato sull’Atlantico e sulle zone più occidentali della Penisola Iberica. Di conseguenza saremo interessati da maltempo, seppur di modesta intensità con piogge a partire dalle zone a nord-ovest della nostra penisola. Le precipitazioni potranno risultare anche di moderata intensità sulle zone pedemontane di Liguria, Piemonte e Lombardia con accumuli pluviometrici anche a due cifre nella giornata di domani, 23 Ottobre. Da Sabato le piogge si estenderanno sul resto del settentrione, sulla Toscana e sulle regioni centrali, mentre il sud italia rimarrà ai margini. Il secondo peggioramento sarà piuttosto intenso, a causa della formazione di una zona depressionaria sul nord-ovest.

Fine mese con una possente perturbazione

Il transito di un lobo del Vortice Polare sui paesi Britannici, farà confluire verso le nostre latitudini aria più fresca ed instabile; quest’aria andrà ad alimentare un minimo depressionario che si formerà nel corso della giornata di Lunedì. Dunque il maltempo ritornerà su tutto lo stivale (come ormai sembra pronosticato dai maggiori centri di calcolo) con anche il ritorno della neve a quote medio-basse sulle Alpi ed in montagna in Appennino. Con questa perturbazione ci avvieremo al mese di Novembre che sembra ormai improntato ad essere anticiclonico da alcune proiezioni stagionali ma anche dagli indici teleconnettivi.