METEO – OTTOBRE parte AUTUNNALE, ma ATTENZIONE a un possibile SUPER RICHIAMO CALDO, i dettagli

Continua il maltempo sull’Italia, soprattutto sulle alte regioni centrali

Le condizioni meteo appaiono ancora piuttosto perturbate sulla nostra Penisola questa sera, anche se nelle prossime ore i fenomeni potrebbero tendere ad una attenuazione in un contesto dunque che rimarrà sempre perturbato. In particolare, piogge e temporali stanno ancora colpendo le zone interne della Toscana (dopo aver colpito i settori costieri), dove è attiva un’allerta meteo diramata dal Dipartimento della Protezione Civile già dalla giornata di ieri. Temporali in formazione anche sui settori costieri dell’alto Lazio. Acquazzoni e temporali anche sulle Marche, sull’Umbria e sulla bassa riviera romagnola.

Settimana perturbata alle porte

Una goccia fredda sull’Europa occidentale sta attualmente venendo riassorbita da una saccatura che ne rinvigorisce l’attività. Questo comporterà nei prossimi giorni e dunque nella settimana oramai alle porte frequenti acquazzoni e temporali che riguarderanno soprattutto il nord e il versante tirrenico centrale. Ai bordi dell’instabilità il Lazio che comunque, soprattutto nella giornata di domani lunedì 21 settembre, potrà osservare l’arrivo di qualche temporale. Rimarranno almeno inizialmente maggiormente al riparo i settori adriatici, stando almeno alle attuali proiezioni dei principali centri di calcolo. Il che non significa che anche quest’ultime non osserveranno l’arrivo del maltempo.

Ottobre parte autunnale

Arrivano conferme riguardo un inizio di ottobre piuttosto autunnale, con l’affluire di correnti più fresche in arrivo dai quadranti nordorientali che oltre a mantenere basse le temperature, porterebbero anche qualche nota di maltempo soprattutto sulle regioni del Triveneto. L’estate è dunque destinata a salutarci, ma ciò non si traduce nel fatto che ad ottobre sia scongiurato il ritorno della mitezza, anzi. Sempre più frequentemente negli ultimi anni è capitato che nel mese di ottobre le temperature sfiorassero o raggiungessero i +30°C finanche a superarli sulle regioni meridionali. Tuttavia, ciò che cambia, è la longevità del caldo stesso.