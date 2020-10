METEO – OTTOBRE parte con il forte MALTEMPO, ma occhio all’OTTOBRATA con un SUPER ANTICICLONE diretto in ITALIA

Il maltempo sferza nuovamente l’Italia: colpite oggi le regioni settentrionali

Le condizioni meteo sono tornate ad essere particolarmente instabili sulle regioni settentrionali, in particolare sui settori nordoccidentali, dove diverse sono le piogge e gli acquazzoni che stanno imperversando anche in maniera intensa. Nel corso della mattinata odierna il maltempo ha portato peraltro già i primi danni e disagi, in particolare nello spezzino, in Liguria: un violento nubifragio si sarebbe abbattuto provocando l’esondazione di un corso d’acqua con relativi allagamenti nelle strade adiacenti. Piogge incessanti nelle prossime ore soprattutto sull’alto Piemonte dove si andranno ad aggiungere ad un cumulato che risulta già in questo momento elevato.

Acqua alta a Venezia a causa della ventilazione di scirocco

L’azione di un’ampia area depressionaria insiste sul Mediterraneo centro-occidentale, coadiuvata da un minimo di bassa pressione sulla Francia, sta determinando un richiamo di venti sciroccali. Tale ventilazione peraltro attualmente in rinforzo, oltre a causare la persistenza dei fenomeni di maltempo sulle zone alpine e subalpine nordoccidentali, è anche responsabile non solo di un primo e sensibile rialzo delle temperature al meridione, ma anche dell’innalzamento della marea sull’alto versante adriatico, con acqua alta a Venezia. Nella giornata di domani sabato 3 ottobre potrebbe infatti esserci il primo reale test per il Mose.

Ottobre parte dunque con il maltempo

Il mese di ottobre è dunque partito forte con il maltempo e proseguirà nei prossimi giorni a partire già da domani sabato 3 ottobre (giornata in cui il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato la massima allerta, nonché codice rosso per alcuni settori italiani) portando piogge e occasionali temporali. Tuttavia se le proiezioni modellistiche fino alla giornata di ieri tendevano ad un periodo perturbato prolungato fino alla metà del mese, quest’oggi le ultime emissioni dei principali centri di calcolo mostrano un tentativo di rimonta dell’Alta pressione in concomitanza della seconda parte della prossima settimana.