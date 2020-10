METEO – OTTOBRE SHOW, nuova finestra di MALTEMPO con frequenti IMPULSI PERTURBATI in arrivo, i dettagli

Condizioni generali di bel tempo sulla nostra Penisola

Nelle ultime ore si è verificato un evidente miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola grazie ad una campana anticiclonica di matrice afroazzorriana che ha scacciato via le residue correnti di maltempo che nella giornata di ieri hanno imperversato soprattutto al centro-sud, provocando qualche danno e disagio persino a Roma. Le correnti perturbate si azionano ora sul settore balcanico sospinte proprio dal promontorio anticiclonico che nella giornata di oggi sta portando un’ottobrata in piena regola sull’Italia, con temperature gradevoli nelle ore diurne e fresche la notte grazie ai primi accenni del fenomeno dell’inversione termica in pianura e che durerà fino a domani venerdì 9 ottobre.

Violenta ondata di maltempo a partire dal prossimo fine settimana

Da quando è avvenuto l’equinozio autunnale il flusso atlantico appare indemoniato e costantemente sbilanciato verso il continente europeo. Tale situazione mette frequentemente in seria difficoltà l’Anticiclone che è destinato nuovamente a soccombere entro il prossimo fine settimana. A partire dalla giornata di sabato 10 ottobre infatti un nuovo affondo perturbato va delineandosi sull’Italia e porterà spiccato maltempo a partire dal nord e in successiva estensione verso il centro nella giornata di domenica 11. Tornerà anche a nevicare sulle Alpi, con un calo delle temperature sensibile in pianura. Sull’evoluzione previsionale relativa al fine settimana abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Inizio prossima settimana rischio nubifragi soprattutto al sud Italia

E’ proprio a causa della saccatura in affondo nel fine settimana che porterà inizialmente un’ondata di maltempo che interesserà esclusivamente il centro-nord, che risalirà sul meridione una perturbazione africana con il vero e proprio rischio nubifragi soprattutto in Sicilia, stando alle attuali proiezioni dei principali centri di calcolo. Il moto ciclonico della predetta saccatura pesca aria caldo-umida dai settori nordafricani che, andando a contrasto con aria più fredda presente appena più a nord porrà le basi per la formazione e lo sviluppo di fenomeni particolarmente intensi che potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento.