METEO OTTOBRE – Si entra nel vivo dell’AUTUNNO con diverse ondate di MALTEMPO in arrivo in ITALIA, la tendenza

Meteo: rapido passaggio perturbato in Italia

Giornata per lo più stabile quella di oggi con cieli irregolarmente nuvolosi in Italia e poche piogge associate. Temperature comprese nella media di riferimento con valori che oscillano tra i 12°c ed i 23°c. Durante la giornata di domani invece assisteremo ad un rapido peggioramento meteo con piogge e acquazzoni in transito sullo stivale. Saranno soprattutto le regioni centro-meridionali a risentirne maggiormente del maltempo mentre le regioni settentrionali resteranno più al riparo grazie alle Alpi, salvo qualche disturbo sul Friuli, Veneto e Romagna.

Meteo Italia: bel tempo neo prossimi giorni

Si apre una fase meteo più stabile durante la settimana in corso eccetto un rapido passaggio perturbato per la giornata di domani, condizioni meteo stabili anche per Giovedì e giorni a seguire, il tutto in un contesto climatico per lo più in linea con la media di inizio Ottobre. Un promontorio di alta pressione guadagnerà terreno sul Mediterraneo centro-occidentale tra la giornata di Giovedì e il prossimo weekend. Attenzione invece ad un generale cambio di circolazione previsto per il prossimo weekend.

Meteo Autunno 2020, tempo variabile e temperature nella norma

Se nella giornata di domani avremo nubi irregolari in Italia e fenomeni sparsi al centro e al sud, tuttavia non di forte intensità, nei prossimi giorni le condizioni meteo risulteranno stabili con una rimonta dell’Anticiclone sul Mediterraneo. Tuttavia l’Autunno procederà il suo corso e nel già dal weekend le previsioni meteo potrebbero peggiorare sensibilmente. Il tutto in un contesto climatico per lo più in linea con la media del periodo e temperature in città comprese tra 10°c e 24°c, calo progressivo poi durante la prossima settimana