METEO: OTTOBRE subito con alto rischio NUBIFRAGI e PIOGGE TORRENZIALI in alcune regioni d’ITALIA, ecco quali

Meteo Italia: pausa stabile e mite

Un promontorio di alta pressione rimonta sul Mediterraneo occidentale e tiene alla larga momentaneamente dall’Italia le circolazioni di bassa pressione di natura atlantica. Dopo una fase di maltempo con piogge, temporali, nubifragi e soprattutto neve su Alpi e Appennino con accumuli anche considerevoli tra i 1800-2000 metri di quota, torna il bel tempo su tutte le regioni nelle prossime ore con le ultime piogge solo in Campania, Calabria e Sicilia. Rimontano anche le temperature con valori fino e oltre i 20°c nella parte centrale della giornata.

Previsioni Meteo Italia

Quanto a lungo questa fase meteo stabile e per lo più soleggiata in Italia? Stando alle ultime conferme da parte dei modelli meteo il mese di Settembre finirà con precipitazioni assenti in Italia, variabilità asciutta da nord a sud mentre il clima si manterrà abbastanza mite. Ottobre al via con subito un peggioramento meteo sulle regioni settentrionali con nubi in aumento per la giornata di Giovedì e piogge in arrivo sul settore occidentale. Nubi in rapido aumento e piogge con il grosso dell’ondata di maltempo previsto a ridosso del prossimo weekend.

Meteo Ottobre 2020: nuove ondate di maltempo in arrivo in Italia

Durante il primo weekend di Ottobre assisteremo ad un affondo di una perturbazione sul Mediterraneo occidentale il quale richiamerà forti correnti perturbate dai quadranti sud-occidentali in grado di scaricare forti piogge proprio sulle regioni nord-occidentali del paese. Sale il rischio nubifragi o piogge torrenziali per la Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia particolarmente esposte in questi casi alle precipitazioni più intense. La stagione autunnale entrata già nel vivo con maltempo e temperature in forte calo procederà il suo corso nel mese di Ottobre.