METEO PALERMO – ALTALENA TERMICA nei PROSSIMI GIORNI, con tempo STABILE; ecco le previsioni

Maltempo invernale sull’Italia

Nella giornata odierna sono pressoché evidenti condizioni meteo visibilmente instabili e dai connotati prettamente invernali. Rovesci anche a carattere nevoso a bassa quota hanno interessato le zone interne dell’Italia centrale, mentre ora i fenomeni si trovano in spostamento verso sud. Nelle prossime ore infatti, le precipitazioni si concentreranno maggiormente in Calabria, nella fattispecie tra cosentino e crotonese dove porteranno pioggia e neve che nelle zone interne può raggiungere localmente anche i 500/600 metri di quota. A Palermo il tempo si mantiene invece stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Come scritto in precedenza, fino a questo momento le condizioni meteo a Palermo si mantengono relativamente stabili malgrado il passaggio di irregolari e talvolta consistenti disturbi nuvolosi. In serata l’ingresso della ventilazione di maestrale potrebbe determinare qualche veloce rovescio, con cieli che si manterranno comunque nuvolosi. Temperature che quest’oggi si attestano tra i +14°C di minima a cui è seguita una massima di circa +17°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ampie schiarite per domani, temperature minime in calo

Brevi e rapidi rovesci potrebbero interessare Palermo fino alle primissime ore della notte, a cui seguirà un altrettanto veloce miglioramento delle condizioni meteo con ampie schiarite e cieli che torneranno ad essere sereni fin dal mattino. L’allontanamento delle correnti di maltempo favorisce un nuovo aumento del campo barico sul Mediterraneo, che terrà le piogge lontane dal capoluogo siciliano e non solo. Temperature minime attese in calo al netto della stazionarietà di quelle massime.