METEO PALERMO – Alternanza tra SOLE e MALTEMPO, ma con clima gradevole in città; le previsioni

Bel tempo ovunque salvo qualche pioggia e temporale in Friuli oggi

Il fronte di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato i settori settentrionali e parte di quelli centrali della nostra Penisola ha definitivamente abbandonato l’Italia, causando un generale miglioramento delle condizioni meteo con piogge e temporali che si sono riazionati nel pomeriggio solamente nel Friuli Venezia Giulia: l’allontanamento delle correnti atlantiche, ha infatti favorito una nuova spinta dell’Anticiclone, che porta già oggi prevalente stabilità sullo stivale, evidente anche su Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

La giornata di oggi sulla città di Palermo si è rivelata tutto sommato stabile, malgrado il transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel corso delle ore centrali. Nel corso di questa sera stanno seguendo nuove schiarite con cieli pressoché sereni coerentemente con un miglioramento generale delle condizioni meteo sullo stivale. Temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +18°C di minima e i +24°C di massima circa.

Domani schiarite tra mattina e pomeriggio, temperature minime in diminuzione e massime in aumento

La giornata di domani mercoledì 26 maggio risulterà praticamente complementare a quella odierna: qualche disturbo nuvoloso attraverserà la città di Palermo questa notte senza portare fenomeni. A seguire schiarite con cieli sereni tra mattino e pomeriggio, che precederanno una serata caratterizzata da qualche nuovo disturbo, in un contesto di condizioni meteo sempre stabili e asciutte. Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento in quelli massimi.