METEO PALERMO: Autunno soleggiato e mite, procederà così la stagione più piovosa dell’anno?

METEO PALERMO: giornate soleggiate e miti

Estate di San Martino a Palermo come del resto in tutta la Sicilia dove l’anticiclone produce clima piuttosto gradevole. Dall’inizio del mese a questa parte che troviamo condizioni poco autunnali con precipitazioni scarse o del tutto assenti e temperature oltre la media di riferimento con valori che talvolta hanno raggiunto anche i 25°c. Anche nella settimana appena iniziata troveremo condizioni meteo stabili in tutta la Sicilia salvo qualche nube di troppo in transito per la giornata di Giovedì 12 Novembre. Di seguito tutte le previsioni nei minimi dettagli.

Previsioni meteo Palermo

Procede così la lunga fase di bel tempo in Sicilia con sole prevalente e temperature oltre la media del periodo grazie alla presenza dell’anticiclone. Durante la giornata di domani, martedì 10 Novembre, troveremo generale stabilità a l sud Italia con cieli sereni e poco nuvolosi sulla Sardegna. Nel corso della giornata non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare sulla Sardegna, sole a Palermo e sulle altre città del meridione. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Autunno, piccoli segnali di un cambiamento nel lungo termine

Estate di San Martino specie al meridione con generale stabilità atmosferica, sole prevalente su tutte le regioni. E così la stagione autunnale iniziata con diverse ondate di maltempo in Italia procede ora in compagnia dell’Anticiclone e del bel tempo. Nei prossimi giorni avremo delle deboli piogge o pioviggini sulla sardegna e regioni tirreniche centrali, sulla Sicilia potrebbero arrivare tra il prossimo weekend e l’inizio della prossima settimana ma con una distanza temporale così elevata meglio seguire i prossimi aggiornamenti in merito.