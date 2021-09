METEO PALERMO – BEL TEMPO e TEMPERATURE in sensibile aumento su valori ESTIVI, ecco le previsioni

Localizzate eccezioni di maltempo al sud, Palermo esclusa; altrove stabilità

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono rivelate anche quest’oggi in prevalenza stabili grazie alla predominanza dell’Anticiclone africano che tuttavia, ancora una volta, non impedisce a rovesci e/o temporali di formarsi e svilupparsi in forma localizzata in particolare al meridione. Tali eccezioni non hanno riguardato Palermo, come vedremo, ma le zone più interne della Sicilia in particolare nel pomeriggio. Assenza di fenomeni altrove.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nonostante il transito di irregolari disturbi nuvolosi, sintomo comunque di qualche rovescio o temporale in azione nelle zone interne della regione, le condizioni meteo a Palermo si sono mantenute stabili. In serata insisteranno cieli poco o parzialmente nuvolosi, mentre un miglioramento è già in atto nelle aree coinvolte dal maltempo. Le temperature inoltre si sono quest’oggi attestate tra i +20°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +28°C.

Schiarite attese per domani, temperature in lieve possibile aumento nelle massime

A prevalere nella giornata di domani venerdì 24 settembre tornerà ad essere l’Anticiclone a Palermo, con ampie schiarite che si apriranno sul capoluogo siciliano lasciando spazio a cieli pressoché sereni. Qualche nube innocua e passeggera potrebbe transitare solo nel pomeriggio, con successive e immediate schiarite. Le temperature si manterranno sui valori odierni o risulteranno in lieve aumento in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.