METEO PALERMO: Correnti di MAESTRALE e qualche disturbo in queste ore, previsioni fino a NOVEMBRE

Meteo Palermo: ancora qualche acquazzone nelle prossime ore

Circolazione di bassa pressione prevalente in Europa, effetti al suolo anche in Italia specie sulle regioni meridionali dove troviamo molte nubi in transito in queste ore e con esse anche delle precipitazioni. Sulla città di Palermo infatti la giornata odierna risulterà tipicamente autunnale con nubi e qualche acquazzone nelle prossime ore. Clima autunnale con le correnti fresche di maestrale, miglioramento dalle prossime 36-48 ore. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Correnti di Maestrale giunte fino in Sicilia con raffiche di vento anche intense e mareggiate lungo le coste esposte. Piogge sparse anche a Palermo per oggi, poi nella giornata di domani avremo delle residue piogge sulle regioni meridionali al primo mattino , specie in Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel corso della seconda parte della giornata con locali piogge presenti fino a sera tra Sicilia e Calabria. Bel tempo dalla giornata di Giovedì con un definitivo allontanamento della perturbazione e Anticiclone in tutta Italia.

Meteo Palermo: buone occasioni per un giro al mare

Clima autunnale in queste ore con le temperature scese anche in Sicilia con le correnti dai quadranti settentrionali. Clima più caldo invece nel corso del prossimo weekend con una rimonta significativa dell’alta pressione sul Mediterraneo e con esso anche giornate di pieno sole. Si tratterà di una lunga fase di bel tempo denominata in gergo “ottobrata” la quale si estenderà fino ai primissimi giorni di Novembre. Stando alle ultime uscite da parte dei modelli non si vedono cambiamenti per almeno 10 giorni a questa parte.