METEO PALERMO – Correnti PERTURBATE in transito, PIOGGE in arrivo in città: ecco le previsioni

Nuovo peggioramento colpisce l’Italia

A seguito di un weekend trascorso in compagnia prevalentemente del bel tempo, nel corso di questo pomeriggio un peggioramento si trova ad avanzare in direzione della nostra Penisola a causa di un arretramento piuttosto rapido dell’Anticiclone, dovuto alla progressione di una saccatura di origine nordatlantica. Le correnti perturbate ne approfittano per fare il loro ingresso nel Mediterraneo, con piogge e temporali che stanno colpendo principalmente la Sardegna, e qualche rovescio anche in Liguria. Tempo che si mantiene invece ancora stabile a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nuvolosità progressivamente in aumento a partire da questo pomeriggio a Palermo, in un contesto che rimane ancora stabile. In serata, nonostante i disturbi nuvolosi via via più consistenti le condizioni meteo si manterranno ancora asciutte e relativamente stabili, con le piogge che colpiranno altre aree della Sicilia. In questo contesto, le temperature si sono quest’oggi attestate tra i +10°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +19°C.

Domani arriva il maltempo

Sarà solo una questione di tempo tuttavia, prima che il maltempo arrivi a colpire anche la città di Palermo. E infatti già a partire dalle prime ore della notte di domani lunedì 22 novembre qualche piovasco sarà possibile con intensificazione in mattinata. I fenomeni, mediamente moderati, interesseranno il capoluogo siciliano ad intermittenza fino in serata, con le temperature che paradossalmente tenderanno ad aumentare sia nei valori minimi che in quelli massimi.