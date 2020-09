METEO PALERMO: ESTATE agli sgoccioli anche in SICILIA, previste piogge nei prossimi giorni

Meteo: l’Estate saluta l’Italia

Passaggio di testimone in questi giorni tra l’Estate e l’Autunno con le temperature in progressivo calo e con un cambiamento meteo che vede il ritorno delle piogge un pò su tutte le regioni del Paese e anche su quelle più meridionali. Infatti se nella giornata odierna le precipitazioni si fermeranno sul centro-nord Italia, durante la giornata di domani le piogge potrebbero interessare anche la Sicilia e la città di Palermo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni Meteo Palermo

Durante la giornata di oggi le condizioni meteo si manterranno stabili sulla città di Palermo anche se con delle nubi irregolari in transito alternate solo a brevi schiarite. Durante la giornata di domani avremo invece molte nubi in transito al sud Italia con acquazzoni concentrati perlopiù sulle regioni peninsulari e nel nord della Sicilia, temporanea attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature previste in lieve calo rispetto i valori di oggi. Poi per un nuovo peggioramento meteo dal sapore prettamente autunnale basterà attendere il weekend.

Meteo Italia: pieno autunno nel prossimo weekend

Importanti conferme ci arrivano in merito al peggioramento meteo in arrivo nel corso dell’ultimo weekend del mese di Settembre. Una perturbazione di matrice artica potrebbe emigrare verso l’Europa meridionale e il Mediterraneo centrale colpendo a pieno l’Italia con piogge, temporali e addirittura la prima neve autunnale in montagna. Anche in Sicilia si potrebbero avvertire gli effetti di questo stravolgimento con le temperature in sensibile calo anche di 10°c rispetto i valori attuali e forti mareggiate con i venti settentrionali in entrata.