METEO PALERMO – ESTATE con condizioni perfette per le vacanze di FERRAGOSTO, ecco le previsioni

Meteo Palermo: estate senza intoppi

Temperature superiori la media del periodo in molte città dell’Italia centro-settentrionali, ancora in linea con la media invece al sud Italia ma previste in ulteriore aumento. Al posto delle correnti settentrionali prevalenti negli ultimi giorni, anche a Palermo torneranno le correnti africane dai quadranti meridionali e con esse il clima si farà estremamente caldo entro il prossimo Ferragosto. Inutile a dirlo, sempre sole e precipitazioni assenti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: le ultime sul Ferragosto 2020

Un vasto e robusto anticiclone si estende dalle regioni afro-azzorriane fino alla Scandinavia attraverso il Mediterraneo. Bel tempo in tutta Italia salvo locali temporali al pomeriggio su Alpi e Appennino, bel tempo con sole prevalente anche a Ferragosto specie in sicilia e sulla città di Palermo con le temperature che tenderanno ad aumentare fino a sfiorare i 40°c sui settori interni dell’isola. L’Estate 2020 procederà senza alcun intoppo sulla Sicilia con condizioni meteo ideali per le vacanze al mare.

Tendenza meteo in Italia

Per le vacanze di Ferragosto attendiamoci pertanto del clima caldo ma senza pericolosi eccessi anche nei prossimi giorni e nel proseguo dell’Estate 2020 con l’anticiclone prevalente. Anche nella seconda metà del mese di Agosto farà caldo ma senza pericolosi eccessi. L’Estate 2020 procederà così il suo corso con il bel tempo prevalente in Italia eccetto qualche disturbo sempre presente sulle regioni settentrionali. L’Ondata di calore in questi giorni raggiungerà il suo picco in prossimità proprio del weekend di Ferragosto per poi scemare con le temperature che torneranno nella media di riferimento.