METEO PALERMO: Estate di San Martino con SOLE e TEMPERATURE oltre i 20°c, le previsioni per il WEEKEND

Situazione meteo a Palermo

Dall’inizio del mese a questa parte troviamo condizioni meteo stabili in Italia, al sud anche con sole prevalente tutti i giorni. Quella odierna è stata l’ennesima giornata di una lunga serie con il bel tempo, sole e clima mite specie nelle ore centrali della giornata, tutto questo anche sulla città di Palermo con le temperature che hanno raggiunto e localmente anche superato i 20°c. Quando finirà l’Estate di San Martino per lasciare spazio al ritorno delle precipitazioni autunnali nonchè un calo delle temperature con i primi assaggi invernali?

Previsioni meteo a Palermo

Anche nella giornata di domani le condizioni meteo a Palermo come del resto in tutte le principali città della Sicilia e del sud Italia resteranno stabili. Nello specifico, nubi irregolari al primo mattino anche in Sicilia, ampie schiarite al pomeriggio su tutte le regioni. Condizioni meteo asciutte in serata sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Clima ancora mite con le temperature stazionarie e quindi oltre la media di Novembre. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo prossimi giorni

Solo dalla prossima settimana potrebbe cambiare il tempo anche in Italia con il ritorno delle precipitazioni autunnali. Le correnti perturbate di matrice nord-atlantica potrebbero raggiungere così il Mediterraneo centrale dove si potrebbe generare un campo di bassa pressione ben organizzato. Il tutto precisamente dalla seconda metà della prossima settimana con piogge da nord a sud e un calo sufficiente delle temperature da consentire alla neve di tornare a cadere fino a quote medio-basse sulle Alpi e probabilmente poi anche in Appennino.