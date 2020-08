METEO PALERMO – Estate senza intoppi, sempre sole e clima molto caldo

Italia tra temporali e gran caldo

Come giusto che sia, la stagione estiva la sud Italia procede senza problemi e per la felicità dei vacanzieri con cieli sempre soleggiati e con clima tipicamente estivo. Sulla Sicilia infatti non troviamo nessuna precipitazioni da diversi giorn ia questa parte e così lo sarà anche nella settimana in corso. Riguardo il clima avremo prima un lieve calo delle temperature con le correnti di Maestrale in ingresso specie lungo la costa settentrionale e a Palermo, poi un sensibile aumento con le correnti africane in arrivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo seconda parte dell’Estate 2020

Ennesima giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima estivo sull’Italia, sole e temperature oltre i 35°c sulla città di Palermo e in tante altre città dell’Italia, clima più caldo e afoso entro il prossimo weekend quando in Sicilia raggiungeremo ancora una volta la soglia dei 40°c sui settori interni dell’isola. La seconda parte dell’Estate 2020 procederà in pieno stile italiano: ondate di caldo anche intense come in questi giorni alternate con brevi passaggi più instabili e freschi grazie alla formazione di temporali, per il prossimo Ferragosto sembra probabile una nuova ondata di calore al sud Italia con sempre sole e temperature fino a 40°c.

Situazione meteo Italia

Una circolazione depressionaria piuttosto ampia è in movimento dall’Atlantico verso l’Europa con le correnti umide in quota interessa il Nord Italia portando piogge e temporali sparsi. Campo di alta pressione che si estende dalle Azzorre verso il Mediterraneo con valori di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Questo porta ancora tempo stabile in Italia specie sulle regioni del Centro-Sud dove troviamo presente sempre una componente africana in grado di elevare le temperature.