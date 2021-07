METEO PALERMO – Estate SPRINT e caldo TORRIDO in SICILIA, con punte fino a 42-44 GRADI

Meteo prossimi giorni – Come già anticipato è previsto un rincaro delle temperature per le giornate avvenire, che risulteranno pienamente soleggiate su Palermo e su tutto il territorio siciliano. Domani sul capoluogo di regione si toccheranno punte fino a 35/36°C, con venti prevalenti dai quadranti meridionali. Caldo estremo negli ultimi giorni della settimana, quando i valori termici potranno distaccarsi dalle medie anche di 6-8°C. Scopriamo il tutto nell’ultimo paragrafo!

Meteo Palermo – Stabilità confermata per le ore pomeridiane su Palermo; sui rilievi sarà possibile un aumento della nuvolosità che tuttavia non dovrebbe dare adito a fenomeni di alcuna sorta. In serata avremo tempo ancora asciutto con cieli pienamente sereni. Le temperature quest’oggi risulteranno ancora in media con il periodo e su Palermo potranno toccare i 33°C di massima. La circolazione dei venti risulterà debole dai quadranti orientali o nord-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Focus temperature, previsto un aumento fin verso il weekend, ecco di quanto

Meteo caldo – Come già anticipato il campo di alta pressione sarà tenace fino al termine della settimana corrente: spazio dunque al gran caldo che su Palermo si paleserà con temperature fino a 38°C da venerdì. I valori termici potranno spingersi ancora più in alto nell’entroterra Catanese, Siracusano, Ragusano ed Ennese, dove già da domani si oltrepasseranno i 40°C. Nel weekend su queste aree non sono da escludersi punte fino a 42°C/44°C, in un contesto decisamente torrido. Seguite dunque tutti i prossimi aggiornamenti meteo per non perdervi alcuna novità a riguardo!