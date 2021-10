METEO PALERMO – Fase AUTUNNALE con frequente MALTEMPO anche intenso, ecco le previsioni

Autunno protagonista sull’Italia

Si stanno susseguendo una serie di giornate pienamente autunnali sulla nostra Penisola e in particolare da ieri, a causa dell’affondo di una forte perturbazione di natura atlantica che, proprio ieri, ha causato parecchi disagi e danni soprattutto sulla Liguria. Tuttavia, da 36 ore a questa parte, fenomeni intensi e anche a carattere estremo o di nubifragio si sono segnalati su diverse aree dello stivale, da nord a sud. Il maltempo ha interessato anche Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Condizioni meteo decisamente perturbate soprattutto da questo pomeriggio sulla Sicilia e a Palermo (dove però l’instabilità ha colpito prevalentemente in mattinata), dove le piogge e i temporali hanno portato un accumulo in città di circa 16 millimetri. Andata peggio tra catanese e siracusano dove, malgrado accumuli non troppo dissimili, il maltempo ha provocato danni e disagi. Nelle prossime ore altri rovesci potrebbero interessare il capoluogo siciliano, mediamente moderati. Temperature che si sono attestate inoltre tra i +18°C di minima e i +25°C di massima circa.

Maltempo intermittente anche nella prima parte di domani, poi miglioramento

Anche domani mercoledì 6 ottobre sarà una giornata compromessa dal maltempo sulla città di Palermo, in particolare nella sua prima metà e dunque fino al mattino, quando i fenomeni, comunque intermittenti dalla notte, potranno subire un'intensificazione, con possibili temporali. Miglioramento a seguire e dal pomeriggio, in un contesto di cieli comunque perlopiù nuvolosi, ma con assenza di fenomeni. Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.